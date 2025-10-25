El meteorólogo Daniel Roggiano se descompuso en vivo durante un móvil y preocupó a todos
El especialista del clima encendió las alarmas de sus compañeros mientras realizaba un móvil y comenzó a balbucear sin poder expresarse de manera correcta.
Durante un móvil en vivo, Daniel Roggiano, el reconocido meteorólogo de Telefe Noticias, generó gran preocupación entre Rodolfo Barili y su equipo mientras recorría las zonas más afectadas por el temporal previsto en el AMBA para el viernes 24 y sábado 25 de octubre.
Al inicio de la transmisión, Roggiano ofreció un panorama claro sobre la situación climática: "Para que entendamos, esta situación de lluvias es aislada. Recuerden que estamos en alerta amarilla vigente para el AMBA, y que entramos en alerta naranja, también vigente para el AMBA, en la madrugada por la posibilidad de tormentas fuertes".
No obstante, segundos después comenzó a trabarse y tuvo dificultades para articular sus palabras: "Vamos más allá, nos vamos a la mañana donde vamos a tener tambiéno que es... así que bueno, eso es justamente lo que tenemos y además, a ver, a ver, sí". Ante esto, el conductor decidió cortar el móvil y continuar con la información sin interrupciones.
Quién es Daniel Roggiano
En cuanto a su trayectoria, Daniel Roggiano es un meteorólogo y periodista argentino con sólida experiencia en los medios. Se formó como locutor en el ISER, comunicador social en la Universidad Católica Argentina (UCA) y observador meteorológico en el Servicio Meteorológico Nacional, comenzando su carrera en radio y consolidándose luego en televisión por su estilo claro y cercano al público.
Dentro de Telefe Noticias, Roggiano se desempeña como especialista en clima y tránsito y es reconocido por segmentos como "Tu barrio, tu pronóstico", en los que interactúa directamente con la audiencia para brindar información personalizada. Su capacidad de comunicación lo ha transformado en un referente confiable para los televidentes.
A su vez, se destaca por su periodismo de servicio, enfocándose en acercar la información climática a la vida cotidiana de las personas. Gracias a su compromiso y profesionalismo, fue nominado a los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 en la categoría de mejor cronista, galardón que finalmente se llevó Oliver Quiroz.
