Tini Stoessel habló por primera vez de su conflicto familiar: "Estoy atravesando un duelo"

“Pero lo más, lo más lindo también de todo esto es que, seguramente, muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor”, agregó.

“ustedes me están ayudando a pasar un duelo que ustedes saben de que estoy hablando” #FUTTTURA pic.twitter.com/xihxRdwXHp — nacho (@tinimanobal) September 19, 2026

Las palabras de Tini se producen después de varias semanas en las que las diferencias dentro de la familia Stoessel quedaron expuestas públicamente. Hasta ahora, la artista había mantenido silencio sobre el tema y evitó referirse de manera explícita a la situación, aunque en sus últimas presentaciones protagonizó distintos momentos de fuerte emoción.

Durante su gira FUTTTURA, por ejemplo, sus fanáticos habían comenzado a cantarle “no estás sola”, una demostración de cariño que también la había movilizado profundamente sobre el escenario.

Esta vez, sin embargo, Tini decidió compartir una reflexión más personal y definió como un “duelo” el proceso que atraviesa. Sin revelar qué sucedió ni referirse directamente al conflicto familiar, la cantante encontró en sus seguidores y en la música un espacio para expresar cómo se siente mientras transita este momento.