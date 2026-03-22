Tini Stoessel sorpendió con una drástica decisión tras el escándalo con Emilia Mernes
Durante su último show en Córdoba, la cantante tomó una decisión que la distancia aún más de su colega y ahora ex amiga. Los detalles.
La ciudad de Córdoba se convirtió en el epicentro de una de las polémicas más intensas de la música urbana actual. En la víspera de su cumpleaños, Tini Stoessel brindó un multitudinario concierto en el Estadio Mario Alberto Kempes este viernes, una velada que lejos de ser solo una celebración, funcionó como el escenario ideal para que la artista tomara una posición pública y definitiva respecto al escándalo que la envuelve junto a Emilia Mernes y María Becerra.
Lo que más llamó la atención de los asistentes y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales no fue solo la puesta en escena de su gira FUTTTURA, sino la drástica modificación del repertorio. En un movimiento que muchos interpretan como una ruptura total, Tini decidió eliminar de su lista de temas las colaboraciones que compartía con Emilia Mernes: los éxitos “La Original” y “Blackout”. En su lugar, la cantante optó por incluir “High Remix”, la emblemática pieza que interpreta junto a María Becerra y Lola Índigo, reforzando así su alianza con "La Nena de Argentina" en medio de la creciente rivalidad con Mernes.
El show en la capital cordobesa no solo sirvió para reconfigurar el setlist, sino también para visibilizar nuevas alianzas y distanciamientos dentro del género. Una de las grandes sorpresas de la noche fue la presencia de Ángela Torres, quien subió al escenario para interpretar junto a la anfitriona los temas “Favorita” y “Si tú te vas”.
La participación de Torres no fue un dato menor para los seguidores más atentos, ya que la artista también ha sido noticia recientemente por haber dejado de seguir a Emilia Mernes en sus plataformas digitales. Esta coincidencia en el escenario del Kempes parece consolidar un bloque de artistas que han tomado distancia de la intérprete de ".mp3", transformando un conflicto de redes en un hecho artístico concreto frente a miles de personas.
A pesar de que los cambios en las canciones hablaban por sí solos, la pareja de Rodrigo de Paul decidió no dejar espacio a las dudas y lanzó una declaración lapidaria frente a su público cordobés. En un momento de alta carga emotiva y tensión en el estadio, la cantante se tomó un segundo para dirigirse a sus fans con una sentencia que muchos consideran la confirmación oficial del quiebre en su círculo íntimo.
“Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”, disparó Tini Stoessel desde el escenario. Esta frase, cargada de intención, llega tras una semana de especulaciones sobre traiciones y peleas internas en el pop nacional, dejando en claro que el vínculo con Emilia Mernes forma parte del pasado. Con esta contundente demostración de poder y elección de aliados, Tini inicia un nuevo año de vida marcando una frontera clara entre quiénes permanecen en su círculo y quiénes han quedado fuera de su "mano" de amistades reales.
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