Tini Stoessel sorpendió con una drástica decisión tras el escándalo con Emilia Mernes

Lo que más llamó la atención de los asistentes y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales no fue solo la puesta en escena de su gira FUTTTURA, sino la drástica modificación del repertorio. En un movimiento que muchos interpretan como una ruptura total, Tini decidió eliminar de su lista de temas las colaboraciones que compartía con Emilia Mernes: los éxitos “La Original” y “Blackout”. En su lugar, la cantante optó por incluir “High Remix”, la emblemática pieza que interpreta junto a María Becerra y Lola Índigo, reforzando así su alianza con "La Nena de Argentina" en medio de la creciente rivalidad con Mernes.