La Gata Noelia acusó de ladrón a Emma Vich y explotó : "Me arruinaste la vida"
Durante un encuentro en un programa de TV, la cantante y el peluquero tuvieron un entredicho: ella lo acusó de robo.
La relación entre "La Gata" Noelia y Emmanuel Vich, que parecía cercana durante la estadía del peluquero en Gran Hermano 2023, ha explotado en un escándalo mediático. La cantante, en un programa de televisión, acusó al ex participante de robarle sus muebles, lo que desató una fuerte discusión en vivo.
El enfrentamiento ocurrió en el programa Infama de América TV, conducido por Marcela Tauro, donde se enfrentó a la "Gata" con el peluquero. “¿Quién te robó los muebles, mi amor? ¿Yo los tengo?”, preguntó Vich en un tono sarcástico. Sin inmutarse, Noelia lo acusó directamente, afirmando que él y su madre se habían apropiado de sus pertenencias durante una mudanza.
"Vos le diste la orden a tu mamá que no me devuelva nada. Sos un ladrón. Me robaste como le robaste a todos tus clientes en el sur, te compraste una casa en cuatro años”, lanzó la cantante visiblemente alterada.
El mediático se defendió con vehemencia, atribuyendo su éxito a su arduo trabajo: “No seas tan envidiosa. Yo mi casa me la compré trabajando desde los 17 años. Parado en una peluquería de 9 de la mañana a 8 de la tarde, mi amor”, expuso. Además, acusó a Noelia de "querer cámara" y de ventilar asuntos privados.
La "Gata" continuó con sus fuertes acusaciones. “Ayer le escribiste al papá de mi hijo pidiéndole, por favor, que me hablara, porque te iba a arruinar la carrera. No, me arruinaste la vida. Tengo pánico desde el año pasado”, afirmó. La cantante exigió la devolución de sus pertenencias, visiblemente angustiada.
Tras el abrupto final de la comunicación con Noelia, Emmanuel ofreció su versión de los hechos. El cordobés explicó que la disputa se originó por el pago de un servicio de guardamuebles. Según Vich, su madre guardó las pertenencias de Noelia, pero ella nunca pagó el servicio. "Mi vieja me dice, yo no le voy a devolver nada hasta que ella no pague los meses que debe de guardado. No pagaste, Noelia. Debe un año y medio. Ella pagó una sola vez, que fue el mes de noviembre", detalló Emmanuel.
El peluquero agregó que, por esta situación, su madre incluso había amenazado con tirar los muebles a la calle, pero finalmente se arrepintió y los sigue guardando. Además de las acusaciones por los muebles, Vich también se mostró ofuscado por la difusión de temas privados, algo que él nunca había revelado en el reality. "La que se sentó en un lugar a decir que yo tenía problemas con las drogas fue ella. Porque yo ni siquiera en la casa de Gran Hermano lo conté", cerró.
