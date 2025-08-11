La Gata Noelia acusó de ladrón a Emma Vich y explotó : "Me arruinaste la vida"

Tras el abrupto final de la comunicación con Noelia, Emmanuel ofreció su versión de los hechos. El cordobés explicó que la disputa se originó por el pago de un servicio de guardamuebles. Según Vich, su madre guardó las pertenencias de Noelia, pero ella nunca pagó el servicio. "Mi vieja me dice, yo no le voy a devolver nada hasta que ella no pague los meses que debe de guardado. No pagaste, Noelia. Debe un año y medio. Ella pagó una sola vez, que fue el mes de noviembre", detalló Emmanuel.

El peluquero agregó que, por esta situación, su madre incluso había amenazado con tirar los muebles a la calle, pero finalmente se arrepintió y los sigue guardando. Además de las acusaciones por los muebles, Vich también se mostró ofuscado por la difusión de temas privados, algo que él nunca había revelado en el reality. "La que se sentó en un lugar a decir que yo tenía problemas con las drogas fue ella. Porque yo ni siquiera en la casa de Gran Hermano lo conté", cerró.