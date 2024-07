El jugado look que usó Tini Stoessel para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Fue el estilista Zacarías Guedes quien difundió la primera imagen donde se puede apreciar el outfit completo de Stoessel. En las imágenes, se puede ver a la artista con un vestido negro, con mangas largas y semitransparente.

La prenda elegida pertenece a la firma Dion Lee y está valuado en 1380 dólares aproximadamente. Está confeccionado en jersey de viscosa elástico y posee escote redondo, con aberturas en la parte delantera. Además, de acuerdo a la descripción de su página web, cuenta con "capa interior integrada estilo body" y guantes integrados en las mangas estilo bolero.

Además, Tini completó el look final con algunos accesorios: anillos con piedras, pulseras y un collar de perlas. En cuanto al peinado, la joven optó por usar su cabello corto y natural, sin extensiones.

image.png

La inédita foto de Lizardo Ponce con Tini Stoessel en la boda de Oriana y Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el "Sí quiero" el pasado sábado 20 de julio. Los novios celebraron lo que fue coronado como "el matrimonio del año" con miles de invitados. Entre ellos, claro, había familiares, amigos, campeones del mundo y algunas celebridades.

Dos de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo fueron Lizardo Ponce y Tini Stoessel. La cantante y el influencer son grandes amigos de Oriana y optaron por estar junto a ella en este gran día.

Sin embargo, y por desgracia para sus fans, quienes siguen a Tini Stoessel no pudieron verla durante el festejo. Esto es porque los novios prohibieron los celulares para todos los invitados. Aunque, en las últimas horas, se filtró una foto de la intérprete junto a Lizardo Ponce.

Los amigos se tomaron una imagen en el salón mientras estaban en medio de los festejos. Rápidamente la fotografía se hizo viral levantando miles de dudas en los fans. En especial cómo lograron la selfie teniendo en cuenta que los teléfonos estaban prohibidos.

lisardo tini

Fue entonces cuando Lizardo Ponce aclaró las dudas. En su programa explicó cómo fue la prohibición de los teléfonos. Según lo que dijo, cuando entraban, les daban una bolsita con una alarma como si fuese la de los locales de ropa.

Esa alarma se activaba cada vez que alguien intentaba tomarse una selfie o una foto con la cámara trasera. Es así cómo los novios mantuvieron la privacidad de su festejo.

No obstante, en medio de las especulaciones, no confesó cómo fue que se pudo tomar la foto junto a Tini. Eso sí, hay que destacar que no es la única postal, sino que además se filtraron algunas de Emilia Mernes y Duki.