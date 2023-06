El video de Tini que genera preocupación en sus fans

Las imágenes en donde se ve cómo el rostro de Tini cambia en cuestión de instantes alarmaron a sus fanáticos, que pidieron a su equipo que por favor cuiden a la artista: “No puede ser real que la hayan dejado salir así al escenario”, “cuidenla mucho”, “se nota que Tini no está bien”, “claramente intentaba no tener un ataque”.

Famosos del medio como Nati Jota o Gastón Soffritti se solidarizaron. “Ay, Pobrecita. Lit se ve lo mal que la está pasando, claramente intentando regularse. Pienso que quizás venía con miedo a que le pase en ese exacto momento y ahí venía el maldito. Me da angustia de verlo. Qué importante la salud mental, si sos Tini y si sos mi tía Petunia”, dijo la periodista.

“Es terrible sentirse así. No importa si te va bien o te va mal. No importa si tenés mucha o poca guita. No importa quién seas. Pasar por esa es jodida y no se la deseo a nadie”, expresó el actor.

