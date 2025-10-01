Aseguran que Zaira Nara se negó a entrevistar a una figura de Telefe en los Martín Fierro: quién fue

Embed - ZAIRA NARA PIDIÓ NO ENTREVISTAR A RODOLFO BARILI: Porque su mujer es la abogada de Icardi, Lara Piro

El cautivante look de Wanda Nara en los Martín Fierro 2025

Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 al apostar por un estilo retro que recordó de inmediato a la moda de los años 60 y 70. La conductora eligió un vestido a lunares combinado con un pañuelo en la cabeza, un detalle que evocó las épocas doradas de las divas italianas y el cine europeo de mediados de siglo. Su look generó una gran repercusión tanto en la transmisión televisiva como en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios sobre su osadía al romper con la estética clásica de la ceremonia.

La empresaria y figura televisiva no solo asistió como invitada, sino también como protagonista: está nominada por su desempeño como conductora en Bake Off Famosos (Telefe), uno de los programas con más chances de quedarse con el ansiado Martín Fierro de Oro. En la previa al evento, dialogó con Iván de Pineda y con su hermana Zaira Nara, quien también se lució en la gala, consolidando el lugar de las hermanas como dos de las presencias más destacadas del espectáculo argentino.

Entre la emoción por la premiación y los flashes de los fotógrafos, Wanda adelantó lo que será su nuevo desafío en la pantalla chica. “Mañana empezamos a grabar muy temprano Masterchef Celebrity”, reveló, confirmando que Telefe volverá a apostar fuerte a los realities de cocina tras el éxito de Bake Off. “Ya estar ternada te hace sentir que valoran tu trabajo”, agregó con entusiasmo, dejando en claro que la nominación ya es un reconocimiento de peso para ella.

Consciente del esfuerzo que demandó su participación en el ciclo pastelero, la conductora remarcó el sacrificio detrás del brillo televisivo: “Fueron muchas horas, fue un programa muy difícil de hacer, pero estamos felices”, expresó. La relación de Wanda con los Martín Fierro no es nueva: ya había ganado la estatuilla en la categoría Revelación gracias a su paso como jurado en ¿Quién es la Máscara?. Esa trayectoria reciente consolida su perfil como una de las figuras más importantes de la televisión actual, en un terreno donde no solo aporta carisma, sino también capacidad para sostener proyectos de alto rating.