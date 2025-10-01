Aseguran que Zaira Nara se negó a entrevistar a una figura de Telefe en los Martín Fierro: quién fue
Según informaron, la modelo habría pedido no cruzarse con un famoso en la Alfombra Roja de la ceremonia.
Pasó una nueva entrega de premios Martín Fierro y las perlitas comenzaron a aparecer. En las últimas horas, comenzó a correr el rumor de que Zaira Nara pidió no cruzarse con una figura de Telefe.
La información la dio a conocer Angie Balbiani en Puro Show y aseguró que la modelo no quiso entrevistar a Rodolfo Barili en la alfombra roja.
“Zaira pidió no hacerle nota a un periodista de la misma casa. Dijo: ‘Por favor, cuando me toque entrevistar, no quiero entrevistar a tal persona’”, relató la panelista, en vivo.
El nombre del famoso en cuestión no tardó en salir a la luz: “Obvio que se puede decir. Zaira Nara pidió no entrevistar a Rodolfo Barili”, confirmó Balbiani, lo que provocó la sorpresa de todos.
Acto seguido, en el programa revelaron los motivos que llevaron a Zaira a tomar esta decisión. “Rodolfo Barili es la pareja de Lara Piro, que es abogada de Mauro Icardi”, explicó Angie, dejando en claro la conexión que incomodó a la hermana de Wanda Nara.
El cautivante look de Wanda Nara en los Martín Fierro 2025
Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 al apostar por un estilo retro que recordó de inmediato a la moda de los años 60 y 70. La conductora eligió un vestido a lunares combinado con un pañuelo en la cabeza, un detalle que evocó las épocas doradas de las divas italianas y el cine europeo de mediados de siglo. Su look generó una gran repercusión tanto en la transmisión televisiva como en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios sobre su osadía al romper con la estética clásica de la ceremonia.
La empresaria y figura televisiva no solo asistió como invitada, sino también como protagonista: está nominada por su desempeño como conductora en Bake Off Famosos (Telefe), uno de los programas con más chances de quedarse con el ansiado Martín Fierro de Oro. En la previa al evento, dialogó con Iván de Pineda y con su hermana Zaira Nara, quien también se lució en la gala, consolidando el lugar de las hermanas como dos de las presencias más destacadas del espectáculo argentino.
Entre la emoción por la premiación y los flashes de los fotógrafos, Wanda adelantó lo que será su nuevo desafío en la pantalla chica. “Mañana empezamos a grabar muy temprano Masterchef Celebrity”, reveló, confirmando que Telefe volverá a apostar fuerte a los realities de cocina tras el éxito de Bake Off. “Ya estar ternada te hace sentir que valoran tu trabajo”, agregó con entusiasmo, dejando en claro que la nominación ya es un reconocimiento de peso para ella.
Consciente del esfuerzo que demandó su participación en el ciclo pastelero, la conductora remarcó el sacrificio detrás del brillo televisivo: “Fueron muchas horas, fue un programa muy difícil de hacer, pero estamos felices”, expresó. La relación de Wanda con los Martín Fierro no es nueva: ya había ganado la estatuilla en la categoría Revelación gracias a su paso como jurado en ¿Quién es la Máscara?. Esa trayectoria reciente consolida su perfil como una de las figuras más importantes de la televisión actual, en un terreno donde no solo aporta carisma, sino también capacidad para sostener proyectos de alto rating.
