Marcela Tauro, sin filtro contra Robertito Funes Ugarte: reveló por qué nunca ganará un Martín Fierro
La periodista reveló que el conductor no es querido en APTRA, por lo que no tendrá nunca facilidad para ganar un premio en los próximos años.
A pocas horas de la celebración de los Premios Martín Fierro 2025 en el Hotel Hilton, las reacciones por los resultados de la gala no se hicieron esperar. Uno de los que manifestó públicamente su enojo fue Robertito Funes Ugarte, quien se mostró furioso tras no llevarse la estatuilla en la terna de cronista/movilero, la cual fue para Oliver Quiroz de A la tarde (América).
En el programa Intrusos (América), se refirieron a la bronca de Funes Ugarte. El conductor Rodrigo Lussich señaló que el cronista "estaba furioso porque dice que es revelación", aludiendo a la furia de anoche tras perder. Por su parte, la panelista Marcela Tauro intentó poner paños fríos: "Me parece que uno ya a esta altura de la vida tiene que aceptar. Los premios son así".
No obstante, Tauro agregó un detalle clave sobre la suerte del periodista en la premiación: "No queda bien lo que voy a decir, pero no es querido Robertito en Aptra, eso es fundamental". Aunque destacó sus cualidades, la panelista opinó que, si el cronista consideraba que el ganador no era "revelación", no debería haberse presentado, y sostuvo que "Robertito es brillante, por ahí el año que viene lo gana".
Los dichos de Robertito Funes Ugarte tras perder en los Martín Fierro 2025
La bronca de Robertito Funes Ugarte no se limitó a su derrota personal. A un día de la entrega, el cronista fulminó a APTRA en una nota con Puro Show (El Trece), pidiendo un recambio entre los periodistas que emiten su voto: "Gente desdentada, esa gente que vota. Lo de Oliver está genial pero tendrían que haberlo puesto en revelación. Está todo mezclado, era un espanto en general. Hace 25 años que hago la calle y Cecilia (Insinga) también".
Su malestar se extendió a otros premios. El comunicador se mostró molesto porque el programa matutino de Georgina Barbarossa en Telefe no fue reconocido. "Georgina (Barbarossa) no estuvo nominada, el programa no ganó, Pia Shaw que es fabulosa tampoco, cualquier cosa votó la gente de APTRA, dejame de joder".
Visiblemente enojado, Funes Ugarte sugirió cambios directivos para la asociación. "Hay que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva. Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis es muy bueno, hace bien su trabajo, pero creo que estaría mejor que sean dos, una presidencia compartida", sugirió.
El comunicador resumió su fastidio, dejando en claro que su principal queja radicaba en la organización. "Mi enojo es que las ternas para mí estaban mal diagramadas. La fiesta estuvo divina pero las nominaciones no va, las ternas estaban raras".
Finalmente, el cronista se mostró de acuerdo solo con un aspecto de la noche: la entrega del Martín Fierro de Oro. "Se lo merece Santiago. Me encantó que lo anunciara él, estuvo genial. Es el señor de la televisión, que da un montón de laburo y es generoso", concluyó.
