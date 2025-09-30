Marcela Tauro, sin filtro contra Robertito Funes Ugarte: reveló por qué nunca ganará un Martín Fierro

Su malestar se extendió a otros premios. El comunicador se mostró molesto porque el programa matutino de Georgina Barbarossa en Telefe no fue reconocido. "Georgina (Barbarossa) no estuvo nominada, el programa no ganó, Pia Shaw que es fabulosa tampoco, cualquier cosa votó la gente de APTRA, dejame de joder".

robertito.jpg

Visiblemente enojado, Funes Ugarte sugirió cambios directivos para la asociación. "Hay que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva. Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis es muy bueno, hace bien su trabajo, pero creo que estaría mejor que sean dos, una presidencia compartida", sugirió.

El comunicador resumió su fastidio, dejando en claro que su principal queja radicaba en la organización. "Mi enojo es que las ternas para mí estaban mal diagramadas. La fiesta estuvo divina pero las nominaciones no va, las ternas estaban raras".

Finalmente, el cronista se mostró de acuerdo solo con un aspecto de la noche: la entrega del Martín Fierro de Oro. "Se lo merece Santiago. Me encantó que lo anunciara él, estuvo genial. Es el señor de la televisión, que da un montón de laburo y es generoso", concluyó.