TNT y Flow anuncian "Cautiva", su nueva serie original con Lorena Vega y Carolina Kopelioff

Por su parte, Antonio Álvarez, director de Programación y Contenidos en Telecom Argentina, resaltó la incorporación de la serie al catálogo de streaming: “Cautiva nos encuentra en un nuevo proyecto junto a TNT, con una historia reveladora y un elenco de actrices protagonistas argentinas que se sumará al catálogo de Flow, como parte de nuestra estrategia de inversión en la ficción nacional”.

La serie Cautiva constará de 6 episodios y cuenta con un destacado equipo detrás de cámaras. La dirección está a cargo de Paula Hernández y Jazmín Stuart. La producción corre por cuenta de Aleph Cine, y el guion fue desarrollado por Pablo Lago, Paula Hernández y Leonel D’Agostino.

Esta producción se suma al exitoso catálogo de coproducciones entre Flow y TNT, del cual forman parte títulos recientes como Viudas Negras, Cris Miró (Ella) y La Mente del Poder.