TNT y Flow anuncian "Cautiva", su nueva serie original con Lorena Vega y Carolina Kopelioff
La nueva serie argentina ya comenzó su rodaje y es la adaptación de un caso real en la historia nacional que nunca antes había sido llevado a la pantalla.
TNT y Flow han iniciado el rodaje de "Cautiva", una serie original que se adentra en un universo poco explorado en la ficción nacional: la opresión religiosa y, como contraparte, la incansable búsqueda de justicia y libertad. La producción está inspirada en un caso real argentino y cuenta con las actuaciones protagónicas de Carolina Kopelioff y Lorena Vega.
La serie narra la dramática historia de Clara, una joven que en pleno siglo XXI decide seguir su vocación religiosa e ingresar a un convento de clausura. Sin embargo, la fe pronto se convierte en calvario cuando Cecilia, la madre superiora, descarga su locura sobre las monjas, transformando sus vidas en un infierno medieval. Tras quince años de encierro, con un estado físico y psicológico que bordea lo inhumano, Clara logra escapar. Con el apoyo de su familia, la joven inicia un proceso de reconstrucción personal y emprende una infatigable lucha en búsqueda de justicia.
El inicio del rodaje fue recibido con entusiasmo por los responsables de la producción. Martín Crespo, VP de contenidos de entretenimiento general para Cono Sur y Colombia de Warner Bros. Discovery, destacó la relevancia del proyecto. “Estamos muy entusiasmados con las directoras, el elenco y el equipo que se armó para esta nueva coproducción entre TNT y Flow, que se podrá ver muy pronto”, señaló.
Crespo enfatizó el compromiso con las historias locales: “Somos un país que tiene una producción local muy relevante para la región. Con proyectos como este, seguimos apostando a grandes historias que atraigan a las audiencias por sus personajes, su narración o su representatividad”.
Por su parte, Antonio Álvarez, director de Programación y Contenidos en Telecom Argentina, resaltó la incorporación de la serie al catálogo de streaming: “Cautiva nos encuentra en un nuevo proyecto junto a TNT, con una historia reveladora y un elenco de actrices protagonistas argentinas que se sumará al catálogo de Flow, como parte de nuestra estrategia de inversión en la ficción nacional”.
La serie Cautiva constará de 6 episodios y cuenta con un destacado equipo detrás de cámaras. La dirección está a cargo de Paula Hernández y Jazmín Stuart. La producción corre por cuenta de Aleph Cine, y el guion fue desarrollado por Pablo Lago, Paula Hernández y Leonel D’Agostino.
Esta producción se suma al exitoso catálogo de coproducciones entre Flow y TNT, del cual forman parte títulos recientes como Viudas Negras, Cris Miró (Ella) y La Mente del Poder.
