Flow anunció cuándo estrena la serie de Yiya Murano

La nueva producción es un proyecto original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos. La serie cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno. Además, como complemento al estreno, se lanzará un especial en formato documental para profundizar en el contexto del caso.

La dirección de esta mezcla de drama y true crime estuvo a cargo de Mariano Hueter, con guion de Marcos Carnevale, producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca. La llegada de Yiya en noviembre, en exclusiva en el On Demand de la plataforma, se suma a la estrategia de Flow de incentivar y apoyar la industria de contenidos nacionales.