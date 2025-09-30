Flow anunció cuándo estrena la serie de Yiya Murano
La ficción que relata uno de los casos criminales más importantes de la historia argentina ya tiene fecha de estreno en Flow. Los detalles.
Durante la transmisión de los premios Martín Fierro, Flow y Kuarzo revelaron que en noviembre llegará a la plataforma Yiya, una nueva serie de ficción que aborda uno de los casos criminales más impactantes en la historia de Argentina. La producción se centra en la vida de Yiya Murano, la primera asesina en serie argentina condenada a cadena perpetua con una historia avasallante y atrapante.
La serie cuenta con un elenco estelar que promete dar vida a esta oscura historia, encabezado por grandes figuras como Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonopulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi y Carlos Portalupi, entre otros.
El true crime que revela secretos oscuros de Yiya Murano
Yiya, la historia real, relata la historia real de la asesina y estafadora que envenenó a tres amigas, un caso que marcó un antes y un después en la crónica policial del país. Con una propuesta narrativa diferente, la ficción busca desentrañar los oscuros secretos detrás de la vida de Murano, en un relato que promete atrapar al espectador.
La nueva producción es un proyecto original de Flow, Kuarzo e Idealismo Contenidos. La serie cuenta con un total de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno. Además, como complemento al estreno, se lanzará un especial en formato documental para profundizar en el contexto del caso.
La dirección de esta mezcla de drama y true crime estuvo a cargo de Mariano Hueter, con guion de Marcos Carnevale, producción de Martín Kweller y producción ejecutiva de Maru Mosca. La llegada de Yiya en noviembre, en exclusiva en el On Demand de la plataforma, se suma a la estrategia de Flow de incentivar y apoyar la industria de contenidos nacionales.
