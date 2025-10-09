Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de romance con su compañera de Rocky

Con absoluta honestidad, Nico Vázquez reconoció el proceso de reconstrucción emocional que está transitando tras el divorcio, admitiendo que está enfocado en su bienestar. “Estoy haciendo mucha terapia”, confesó.

El actor cerró categóricamente la puerta a cualquier vínculo sentimental confirmado por el momento, aunque con optimismo. “Cuando lo tenga que confirmar lo voy a hacer con mucha alegría, pero ahora no tengo nada. Estoy enamorado de la vida y de mí. Le debo mucho al trabajo y al público”, resumió, equilibrando su estado actual con un futuro abierto.

En contraste con la complejidad de su vida personal, su presente laboral está colmado de logros. Nico no tiene más que palabras de gratitud por el éxito de Rocky. “Son muchos años de teatro, el otro día me enteré que tuvimos 1.400.000 espectadores, eso no sucede muchas veces y me está ocurriendo muy seguido. Lo de Rocky es realmente muy grande, un antes y un después en el teatro argentino”, reconoció.

El impacto de la obra tiene incluso proyección internacional, un hecho que lo entusiasma profundamente: “Que Sylvester Stallone pida imágenes es un montón, déjenme soñar. Lo tuve a Lionel Messi y quizás lo tenga a Stallone el año que viene”.

De esta manera, Vázquez reitera su decisión de priorizar su crecimiento personal y el éxito de su carrera sobre las especulaciones mediáticas, un patrón que ya se había visto cuando fue vinculado con otras compañeras de elenco, como Dai Fernández y Mercedes Oviedo, quienes en su momento también aclararon que solo las unía una relación profesional y de amistad. En la taquilla, Rocky sigue batiendo récords, mientras Nico encuentra en el trabajo, la terapia y su círculo íntimo la tranquilidad necesaria para salir fortalecido de esta compleja etapa personal.