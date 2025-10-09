Nico Vázquez rompió el silencio sobre los rumores de romance con su compañera de Rocky
A meses de su separación con Gime Accardi, el actor estaría listo para confirmar su relación con Dai Fernández, su compañera en el clásico.
Nico Vázquez atraviesa un período de intensos cambios, marcados por su reciente divorcio definitivo de Gimena Accardi y el arrollador éxito profesional de su obra teatral, Rocky. En medio de este torbellino, surgieron rumores mediáticos que lo vincularon sentimentalmente con su compañera de elenco, Dai Fernández. El actor, abordado por un notero de Puro Show (El Trece), eligió sincerarse sobre su momento personal, negando la supuesta nueva conquista y priorizando su salud mental.
Las versiones sobre un posible romance habían sido lanzadas por Paula Varela en Intrusos (América), sugiriendo que Nico estaría listo para apostar nuevamente al amor. Sin embargo, Vázquez decidió enfrentar los rumores directamente, aunque manteniendo un límite claro sobre su vida privada.
“No quiero hablar de mi vida privada porque pasé 30 años haciéndolo. En este momento me quiero preservar y cuidar, por lo que estoy bien. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque lo dicen”, declaró el actor, mostrándose sereno pero firme en su decisión de preservar su intimidad.
Ante la insistencia sobre una nueva conquista, Vázquez fue aún más claro al explicar por qué no se lo ve con nadie. “Si hoy no me están viendo en ningún lado será porque no empecé nada con nadie. No soy de esconderme, me gusta vivir la vida y ahora estoy en un momento en que me empecé a sentir bien. No me molestan (los comentarios), pero me es difícil encontrarme en este lugar. Me parece que no es interesante y quizás por mucho tiempo fui de una manera, no es que la voy a cambiar pero me voy a reservar un poco”, explicó.
Con absoluta honestidad, Nico Vázquez reconoció el proceso de reconstrucción emocional que está transitando tras el divorcio, admitiendo que está enfocado en su bienestar. “Estoy haciendo mucha terapia”, confesó.
El actor cerró categóricamente la puerta a cualquier vínculo sentimental confirmado por el momento, aunque con optimismo. “Cuando lo tenga que confirmar lo voy a hacer con mucha alegría, pero ahora no tengo nada. Estoy enamorado de la vida y de mí. Le debo mucho al trabajo y al público”, resumió, equilibrando su estado actual con un futuro abierto.
En contraste con la complejidad de su vida personal, su presente laboral está colmado de logros. Nico no tiene más que palabras de gratitud por el éxito de Rocky. “Son muchos años de teatro, el otro día me enteré que tuvimos 1.400.000 espectadores, eso no sucede muchas veces y me está ocurriendo muy seguido. Lo de Rocky es realmente muy grande, un antes y un después en el teatro argentino”, reconoció.
El impacto de la obra tiene incluso proyección internacional, un hecho que lo entusiasma profundamente: “Que Sylvester Stallone pida imágenes es un montón, déjenme soñar. Lo tuve a Lionel Messi y quizás lo tenga a Stallone el año que viene”.
De esta manera, Vázquez reitera su decisión de priorizar su crecimiento personal y el éxito de su carrera sobre las especulaciones mediáticas, un patrón que ya se había visto cuando fue vinculado con otras compañeras de elenco, como Dai Fernández y Mercedes Oviedo, quienes en su momento también aclararon que solo las unía una relación profesional y de amistad. En la taquilla, Rocky sigue batiendo récords, mientras Nico encuentra en el trabajo, la terapia y su círculo íntimo la tranquilidad necesaria para salir fortalecido de esta compleja etapa personal.
