La serie histórica de Netflix que es una de las mas elegidas para maratonear
Con un relato poderoso y emotivo, combina historia, drama y la lucha de las mujeres por hacerse su lugar en un mundo dominado por hombres.
Netflix abrió octubre con una de esas series que atrapan desde el primer episodio. Ambientada en un contexto histórico real, esta producción europea sorprende con su ambientación, su fuerza narrativa y un elenco que logra emocionar. En pocos días ya se metió entre las más reproducidas de la plataforma y se ganó el entusiasmo del público.
La historia transporta a los espectadores a la Suecia de finales de los años 50, en plena transformación social, donde un grupo de mujeres decide romper las reglas y desafiar los prejuicios de su época. Con ritmo, tensión y momentos de enorme sensibilidad, es una serie ideal para maratonear el fin de semana.
El estreno se produjo el 3 de octubre de 2025 y marcó el debut de la primera ficción nórdica de corte histórico en Netflix. La crítica la recibió con elogios por su ambientación y su mirada sobre la igualdad de género, mientras que los usuarios la convirtieron rápidamente en una de las preferidas del catálogo.
De qué trata La nueva brigada
La trama está ambientada en 1958, cuando la policía de Estocolmo atraviesa una crisis de personal y decide incorporar por primera vez a mujeres en el cuerpo. Lo que comienza como una medida de emergencia se convierte en un hecho histórico que cambiará la institución para siempre.
Basada en hechos reales, muestra cómo estas pioneras enfrentaron el machismo, el escepticismo y las resistencias de sus colegas, abriéndose camino en un mundo que no las esperaba. Su lucha, su camaradería y su determinación hacen de esta serie un homenaje a las primeras generaciones de mujeres policías.
Reparto de La nueva brigada
El elenco, encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión sueca, brilla con interpretaciones sólidas y llenas de matices:
- Josefin Asplund
- Agnes Rase
- Malin Persson
- Christopher Wagelin
- Hannes Fohlin
- Rasmus Luthander
- Jimmy Luthander
- Cilia Thorell
Cada uno aporta realismo y emoción a una historia que combina el drama policial con la evolución social de una época.
Tráiler de La nueva brigada
