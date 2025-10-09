La serie histórica de Netflix que es una de las mas elegidas para maratonear

Reparto de La nueva brigada

El elenco, encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión sueca, brilla con interpretaciones sólidas y llenas de matices:

Josefin Asplund

Agnes Rase

Malin Persson

Christopher Wagelin

Hannes Fohlin

Rasmus Luthander

Jimmy Luthander

Cilia Thorell

Cada uno aporta realismo y emoción a una historia que combina el drama policial con la evolución social de una época.

Tráiler de La nueva brigada