Todos los ganadores de los Latin Grammy 2025 celebrados en Las Vegas

Los artistas más premiados en la gala fueron el músico puertorriqueño Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, quienes recibieron cinco premios cada uno, destacando Bad Bunny por recibir el galardón a mejor álbum del año. Les siguieron los artistas Liniker y Natalia Lafourcade, con tres premios cada una.