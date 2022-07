La noche en la que Tomás Fonzi se emborrachó en la casa de Mirtha Legrand

"Había trabajado mucho, era muy cachorro, tenía otro hígado. Me tomé dos whiskies y medio que me desmayé. En realidad me acosté y me desperté con la escarcha de la mañana en el sillón", aseguró.

La mismísima "Chiquuta" intentó despertarlo en vano: "Hubo un momento en el que pasó la señora e intentó traerme a la vida. 'Señor Fonzi, señor Fonzi'. No hubo caso".

¿Qué hacía Tomás Fonzi en la casa de Mirtha Legrand? El actor era novio de Juana Viale, la nieta de la diva.