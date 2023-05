Luego del video porno, la ex destrozó a Holder

Y aclaró: “Fue violento de manera verbal y eso duele más que lo físico, de la cabeza estaba mal y no podía dormir, fue duro y un calvario”.

En ese sentido, Paula profundizó qué sucedió con Holder: “Se tornó muy fea la relación, al principio estaba en una situación muy vulnerable y al final la pasé mal, me terminé alejando de mis amigos y no salía, dejé de hacer cosas por los demás, pude hacer el clic y salir de ahí porque no me estaba haciendo bien”.

holder

“A él le afectó Gran Hermano y salir primero, había vuelto a Rosario apenas salió, estaba agotado de los medios y nos afectó a nivel pareja, por eso decidimos terminar, los primeros días de diciembre nos separamos, aguanté tres meses el infierno”, dijo Balbi sobre los motivos de la ruptura.

“En el último tiempo era insostenible la relación, nadie te puede decir con quién tenés que estar ni nadie te puede prohibir de nada ni de nadie, eso es una primera alerta, uno va permitiendo y permitiendo hasta que se puso heavy”, agregó la joven.

Y manifestó contundente: “Una cosa fue llevando a la otra pero lo que más me hizo ruido es que yo me estaba alejando de mis amigas, con mi familia me estaba pasando eso también, él siempre me encerraba en su círculo para que no vea a nadie, siempre era estar juntos y encerramos, el narcisista se maneja así, yo nunca había hablado de la separación porque quería mantener el perfil bajo”.

Antes de finalizar, Paula reveló que Holder le escribió hace pocos días: “Hace dos semanas Tomás me escribió para pedirme perdón, me escribió de un teléfono que yo ni sabía quién era. Nosotros terminamos muy mal, hace seis meses que no tengo nada que ver con él y con su vida que haga lo que quiera, quedé en shock al principio y me preguntó cómo estaba y me pidió perdón”.

“A mi me quedó bronca en su momento que lo pude hablar con mi familia pero con él no, la pude hablar ahora cuando me escribió, no había podido decírselo, le dije lo que le tenía que decir, le dije que no se había manejado así en el verano, no había pasado una semana que habíamos terminado y ya se mostraba con otra, eso fue más que nada la charla, él se manejó súper mal”, cerró en diálogo con Juan Etchegoyen.