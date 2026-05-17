El blooper de Camila Mayan en el gimnasio que se volvió viral

Quienes estaban entrenando cerca no pudieron evitar reaccionar. Una compañera que realizaba ejercicio junto a ella y otra mujer presente en el lugar terminaron estallando en carcajadas al ver la inesperada secuencia, generando un clima distendido luego del golpe y obligando incluso a pausar el entrenamiento por unos minutos.

Lejos de tomarse la situación con vergüenza o intentar ocultarla, Camila optó por compartir el video en sus redes sociales y mostrar también la pequeña consecuencia física del tropiezo: un raspón en una pierna. Con humor, describió la marca como “una frutilla como cuando era una niña. Bárbaro”, quitándole dramatismo al episodio.

La naturalidad con la que decidió contar lo sucedido volvió a generar empatía entre sus seguidores, acostumbrados al tono relajado y cotidiano con el que la influencer suele relatar tanto los momentos felices como los bloopers más inesperados de su día a día.