Tras el accidente, la defensa de Pity Álvarez pidió una curatela y la inhibición de sus bienes

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio de La Paternal

Cristian Pity Álvarez protagonizó este martes un accidente de tránsito en una estación de servicio de La Paternal, donde chocó con su auto a otro vehículo que estaba cargando nafta, lo que podría haber provocado una tragedia.

El cantante de Intoxicados no se quedó a ver cómo evolucionaba el escenario tras el accidente sino que intentó alejarse de la estación de servicio ubicada en Avenida San Martín y Nicasio Oroño, a seis cuadras del Cementerio de la Chacarita, confirmaron a Infobae fuentes cercanas al músico.

Con el paso de las horas trascendió un video del momento del accidente, que fue registrado a las 2.10 de la madrugada. En la grabación difundida por el canal C5N se nota la maniobra peligrosa que realizó el auto que entraba a la estación de servicio.

Además, en declaraciones al canal TN el abogado de Pity Álvarez, Sebastián Queijeiro, reconoció que "es muy difícil manejar" al músico como cliente.

"En la última audiencia no quiso salir de su habitación y este fin de semana tuvimos una situación... la hermana tiene hasta el poder de allanamiento con la Policía por estas situaciones", señaló en referencia al juicio que Álvarez enfrenta por el crimen de su vecino, Cristian Díaz.

Queijeiro explicó al canal C5N que su representado había salido a la calle "por cuestiones familiares" a esa hora de la madrugada.

Por su parte, el dueño del auto chocado, que es un joven de 24 años, contó que estaba saliendo de la estación de servicio al volante de su Peugeot 208 cuando apareció Álvarez con su Volkswagen Bora.

En una maniobra temeraria, Pity Álvarez habría intentado acceder a la estación de servicio, pero sólo logró colisionar contra el Peugeot, que quedó con daños en tanto en las puertas como en la parte delantera del lado del acompañante.

Tras el accidente el cantante de Intoxicados remarcó que se encuentra sumido en problemas legales y se negó a presentar documentación personal o de su auto.

No se registraron heridos en el accidente de este martes pero el músico sumó otro motivo de roce con la Justicia porteña. Efectivos policiales lo encontraron en la estación de servicio, por lo que se descartó la fuga aunque haya habido una intención.

El caso quedó en manos del fiscal Federico Jorge Taramelli, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, que investigará al músico por incumplimiento de obligaciones legales.