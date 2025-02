Tras la polémica en los Grammys, rapero Kanye West se declara nazi y afirma: "Tengo el dominio sobre mi esposa"

“Ella está con un billonario, ¿por qué escucharía a cualquiera de ustedes, perras arruinadas y estúpidas?”.

Sus declaraciones provocaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron su postura como problemática y controladora.

West también se refirió a la controversia surgida tras la aparición de Censori en la alfombra roja de los Premios Grammy, donde lució un vestido completamente transparente.

Sobre esta situación, el músico aseguró que, si bien no obliga a su esposa a nada, ella no habría tomado esa decisión sin su aprobación. “Sí, no la obligo a hacer nada que no quiera, pero definitivamente no lo habría hecho sin mi aprobación, peones estúpidos y progresistas”, expresó en su publicación.

El fundador de Yeezy también reveló haber despedido y bloqueado a un empleado que manifestó incomodidad con el atuendo de Censori en el evento. Esta acción ha generado más debate en torno a la relación entre el rapero y su esposa, así como sobre su actitud hacia quienes cuestionan sus decisiones.

Se declaró nazi

West, quien ha hecho comentarios antisemitas en el pasado, también publicó en mayúsculas en sus redes sociales: “CUALQUIER PERSONA JUDÍA QUE HAGA NEGOCIOS CONMIGO NECESITA SABER QUE NO ME GUSTA NI CONFÍO EN NINGUNA PERSONA JUDÍA”.

Al afirmar: “Amo a Hitler” y “soy nazi”, West calificó el antisemitismo como “solo una mierda que inventaron los judíos” y escribió que “ni siquiera sabe qué diablos significa”.

“Nunca me disculparé por mis comentarios judíos. Puedo decir lo que quiera para siempre”, continuó. “Chúpame la p… ¿Qué te parece esa disculpa?”.