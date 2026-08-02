Tras su separación, la Joaqui rompió la noche con sus amigas Nicki Nicole y Ángela Torres: ¿adónde fueron?
La cantante eligió el concierto de Rosalía para salir de su tristeza tras confirmar que está soltera nuevamente. Conocé todos los detalles.
Tras oficializar el fin de su relación con Luck Ra luego de dos años de noviazgo, La Joaqui volvió a dejarse ver en el circuito nocturno. Aunque la referente del género urbano ya venía cumpliendo con sus compromisos profesionales en "PLP", la emisión que conduce en Luzu TV, este fin de semana decidió tener su primera salida de esparcimiento en pleno duelo afectivo.
Para este esperado regreso a los eventos masivos, la artista optó por concurrir al show inaugural que la cantante Rosalía brindó en el escenario del Movistar Arena. La Joaqui disfrutó de la presentación de la española en compañía de sus amigas y colegas Nicki Nicole y Ángela Torres, acaparando todas las miradas tras el alto impacto mediático que generó la confirmación de su distanciamiento del músico cordobés.
Días atrás, en el aire de su espacio en Luzu TV, la cantante había roto el silencio para reflexionar sobre la finalización del noviazgo. En esa oportunidad, la artista expuso la postura madura con la que busca procesar el desenlace del vínculo: “Me separé, me enamoré de una persona que tenía todo, sentí que el regalo más caro que podía hacer era una carta de amor. En esta situación en la que estamos separados, releí esa carta que decía que yo elegía querer como lo quería, incluso si un día él no me elegía a mi. Porque el amor es libre, el otro es libre de no elegirte más, eso no lo hace una mala persona”, compartió de manera abierta frente al micrófono del programa.
Con el objetivo de afrontar la tristeza de la mejor manera, la intérprete reveló que decidió intensificar sus sesiones de acompañamiento psicológico durante las últimas semanas. La cantante argumentó que busca cuidar sus reacciones y evitar desbordes emocionales mientras atraviesa el proceso: “Esta semana fui a terapia más de lo habitual”, admitió La Joaqui. Al profundizar en las razones que la llevaron a buscar este tipo de contención profesional, la artista sostuvo: “Más que nada por la responsabilidad; cuando uno está triste o no está emocionalmente estable, tiende a exteriorizar mal. Entonces a veces sos hiriente”, concluyó sobre la importancia de cuidar sus vínculos más cercanos en este presente.
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