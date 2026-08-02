Tras su separación, la Joaqui rompió la noche con sus amigas Nicki Nicole y Ángela Torres: ¿adónde fueron?

Días atrás, en el aire de su espacio en Luzu TV, la cantante había roto el silencio para reflexionar sobre la finalización del noviazgo. En esa oportunidad, la artista expuso la postura madura con la que busca procesar el desenlace del vínculo: “Me separé, me enamoré de una persona que tenía todo, sentí que el regalo más caro que podía hacer era una carta de amor. En esta situación en la que estamos separados, releí esa carta que decía que yo elegía querer como lo quería, incluso si un día él no me elegía a mi. Porque el amor es libre, el otro es libre de no elegirte más, eso no lo hace una mala persona”, compartió de manera abierta frente al micrófono del programa.