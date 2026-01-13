Tras una gala intensa, Emilia Attias es la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

Embed - El Turco Husaín vs. Emilia Attias en la 12° gala de eliminación de Masterchef Celebrity

Visiblemente conmovida pero con la frente en alto, Emilia Attias no ocultó su frustración ante un error técnico en un área donde se sentía cómoda. “La verdad que no esperaba irme hoy. Cuando me enteré de la consigna del día estaba muy tranquila, y viste qué frustrante que es no poder resolver cosas con algo que sabes que te puede salir bien. Pero bueno, esto es así”, confesó la participante antes de retirarse. No obstante, dejó una advertencia para sus compañeros: “Seguramente me vean en la semana de repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil, y volver a pelear por mi lugar”.

Con la salida de Emilia, la competencia entra en una etapa decisiva donde los errores ya no tienen margen de perdón, mientras el resto de los participantes se prepara para recibir a quienes buscarán su revancha en el próximo repechaje.