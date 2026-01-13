Tras una gala intensa, Emilia Attias es la nueva eliminada de MasterChef Celebrity
El reality de cocina más famoso está por llegar a su final luego de tanta espera. Ahora, la actriz quedó fuera de competencia. Los detalles.
La noche del lunes 12 de enero quedará marcada en el calendario de MasterChef Celebrity como una de las jornadas más exigentes y movilizantes de la temporada. En un desafío donde la precisión era la regla de oro, los participantes se enfrentaron a la difícil tarea de replicar una compleja torta de chocolate. Sin embargo, lo que parecía una prueba superable para muchos terminó siendo la sentencia de salida para una de las figuras más queridas del certamen: Emilia Attias.
La gala comenzó con un veredicto que dejó a todos boquiabiertos. Contra todo pronóstico, Andy Chango fue el primero en ser destacado por el estrado. Con una devolución cargada de elogios, Damián Betular no escatimó en palabras positivas para el músico: “Una noche de concentración, método, inteligencia, prolijidad, precisión. El único participante que logró a la perfección la torta de chocolate. Un amo de los tiempos, casi te diría el señor del reloj”. Esta sorpresa inicial marcó el ritmo de una noche donde los roles habituales parecieron invertirse.
La salvación y el abismo de la eliminación
A medida que avanzaba la ceremonia, Germán Martitegui fue el encargado de otorgar alivio a otros concursantes. La Joaqui se quedó con el puesto de la segunda mejor preparación, seguida por un Miguel Ángel Rodríguez que también sorprendió gratamente al jurado. Por su parte, Cachete Sierra logró salvarse tras lo que el propio chef calificó como una "noche tempestuosa". La tensión, sin embargo, se concentró en el último tramo cuando Donato de Santis llamó al frente a Marixa Balli, el Turco Husaín y Emilia Attias.
Con un tono solemne, Donato describió el clima reinante en el estudio: “Una noche oscura, que para uno de ustedes tres se pone un poquito más oscura… Un rayo de luz para Marixa que sigue en competencia”. En ese instante, la definición quedó reducida a un duelo entre el ex futbolista y la actriz. Finalmente, el veredicto cayó como un balde de agua fría: Emilia fue señalada como la 12° eliminada de la competencia.
A pesar de la triste noticia, el jurado se encargó de resaltar el paso de la actriz por las cocinas. Donato de Santis fue el primero en dedicarle unas palabras de aliento: “Sos una persona muy buena, muy buena cocinera, muy aplicada. Empieza el repechaje así que tenes una oportunidad inmediata de volver con nosotros y seguir demostrando lo que demostraste hasta ahora. Hoy una cuestión de temperatura hizo que esta torta no estuvo a la altura, pero vos sí lo estás”. Betular y Martitegui se sumaron a los elogios, destacando su estilo propio y el amor que refleja al cocinar.
Visiblemente conmovida pero con la frente en alto, Emilia Attias no ocultó su frustración ante un error técnico en un área donde se sentía cómoda. “La verdad que no esperaba irme hoy. Cuando me enteré de la consigna del día estaba muy tranquila, y viste qué frustrante que es no poder resolver cosas con algo que sabes que te puede salir bien. Pero bueno, esto es así”, confesó la participante antes de retirarse. No obstante, dejó una advertencia para sus compañeros: “Seguramente me vean en la semana de repechaje porque no voy a soltar mi lugar tan fácil, y volver a pelear por mi lugar”.
Con la salida de Emilia, la competencia entra en una etapa decisiva donde los errores ya no tienen margen de perdón, mientras el resto de los participantes se prepara para recibir a quienes buscarán su revancha en el próximo repechaje.
