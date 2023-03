Quién fue Tristán, el capocómico que trabajó con todas las superestrellas

Pero poco a poco se ganó su lugar. Trabajó con todos los capocómicos. A Fidel Pintos lo consideraba un segundo padre “un consejero, un gran tipo”. Con Porcel no se llevó bien. “Íbamos a comer y se levantaba antes de que llegue la cuenta. La tercera vez que me la hizo le dije al mozo: cuando vos veas que se levanta cobrale: yo no pago más sus almuerzos”. Tampoco congenió con Marrone. “Andaba con una descompostura infernal y él no solo estiraba el sketch sino que me gastaba en el escenario. Cuando terminó, Hugo Sofovich se dio cuenta y le pegó una sacudida bárbara”.