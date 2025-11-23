Miranda! desató una fiesta total en Ferro y Lali fue la invitada sorpresa de la noche
El dúo pop presentó un show agotado este 22 de noviembre en el Estadio Ferro y sorprendió al público con la presencia de Lali, con quien interpretaron “Yo te diré” y “Mejor que vos”. La celebración continúa este 23 de noviembre y tendrá un nuevo capítulo el 20 de diciembre.
Miranda! volvió a confirmar su poder de convocatoria con un show completamente agotado este 22 de noviembre en el Estadio Ferro Carril Oeste. En una noche cargada de energía pop, hits y puesta en escena explosiva, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas ofreció un espectáculo que dejó al público extasiado de principio a fin.
Pero la sorpresa mayor llegó cuando, en medio del concierto, Lali apareció en el escenario, provocando un estallido inmediato en las tribunas. La artista se unió a Miranda! para cantar dos clásicos que hicieron vibrar a todo el estadio: “Yo te diré” y “Mejor que vos”. La química entre los tres artistas, sumada a la sorpresa inesperada, convirtió ese tramo del show en uno de los momentos más celebrados de la noche.
La euforia del público se mantuvo hasta el final, con un repertorio que combinó los éxitos históricos de Miranda! con los hits más recientes, reafirmando su lugar como uno de los proyectos pop más sólidos y vigentes de la escena argentina.
Y la fiesta no termina ahí: este 23 de noviembre Miranda! vuelve a presentarse en Ferro, continuando la celebración con otra fecha esperada por sus fanáticos. Además, ya tienen confirmado un nuevo encuentro: el 20 de diciembre, donde cerrarán su año con otra noche a pura música y fervor pop.
Lali compartió en sus redes lo espectacular de la noche, celebrando en Instagram su participación sorpresa en el show de Miranda!.
Ya se sabe de la admiración de la cantante por el dúo Pop, y cada vez que se unen o pisan un mismo escenario, combinan lo mejor de dos mundos, y de sus estilos.
Lali, luego del show, compartió unas postales en su Instagram, donde dejar ver lo especial de la velada en el Estadio de Ferro.
