Miranda! desató una fiesta total en Ferro y Lali fue la invitada sorpresa de la noche

Pero la sorpresa mayor llegó cuando, en medio del concierto, Lali apareció en el escenario, provocando un estallido inmediato en las tribunas. La artista se unió a Miranda! para cantar dos clásicos que hicieron vibrar a todo el estadio: “Yo te diré” y “Mejor que vos”. La química entre los tres artistas, sumada a la sorpresa inesperada, convirtió ese tramo del show en uno de los momentos más celebrados de la noche.