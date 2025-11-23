Netflix: la serie española que promete ser una de las mejores producciones de la plataforma

Con tan solo 9 capítulos, esta serie ha logrado destacarse en el universo de films de la plataforma, convirtiéndose en un referente dentro del género dramático. Alma no es una simple propuesta más de contenido español, sino una historia tan envolvente que ha conquistado a los usuarios desde el primer momento. Con un equilibrio perfecto entre suspenso, terror y drama, la crítica especializada la ha aclamado.