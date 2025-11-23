Netflix: la serie española que promete ser una de las mejores producciones de la plataforma
Una historia tan envolvente que ha conquistado a los usuarios con un equilibrio perfecto entre suspenso, terror y drama.
Netflix continúa ganando más suscriptores a nivel global, consolidándose como la plataforma de streaming líder con un catálogo repleto de éxitos. Una de las series que ha capturado la atención de todos es Alma, una producción española que ha sido calificada por muchos como la mejor de su tipo.
Con tan solo 9 capítulos, esta serie ha logrado destacarse en el universo de films de la plataforma, convirtiéndose en un referente dentro del género dramático. Alma no es una simple propuesta más de contenido español, sino una historia tan envolvente que ha conquistado a los usuarios desde el primer momento. Con un equilibrio perfecto entre suspenso, terror y drama, la crítica especializada la ha aclamado.
A pesar de competir con otras producciones españolas de renombre, este film ha logrado sobresalir, siendo considerada por muchos como la mejor serie española de la historia. Desde su llegada al catálogo en 2022, ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un verdadero éxito mundial.
De qué trata "Alma"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Alma, una serie española de solo 9 capítulos, cuenta la historia de una joven que, tras perder la memoria en un accidente misterioso que acabó con la vida de casi todos sus compañeros, lucha por descubrir qué ocurrió ese día y recuperar su identidad.
La combinación de intensidad y la corta duración de los capítulos han sido claves para que esta serie se convierta en una de las más destacadas dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Con su narrativa atrapante, Alma logra captar la atención de los suscriptores desde el primer episodio.
Reparto de "Alma"
- Mireia Oriol como Alma/Lara
- Álex Villazán como Tom
- Pol Monen como Bruno
- Javier Morgade como Martín
- Claudia Roset como Deva
- Nil Cardoner como Roque
- María Caballero como Diana
Trailer de "Alma"
