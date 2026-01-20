La tímida reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su boda con Lali Espósito: "Cuídenme"
Luego de confirmar que se casan, la cantante y el influencer no hablaron ante los medios, pero los compañeros de Pedro no se lo dejaron pasar. El video.
La noticia que paralizó el mundo del espectáculo el pasado fin de semana sigue generando repercusiones. Luego de que Lali Espósito revolucionara las redes sociales al anunciar su compromiso con Pedro Rosemblat, el foco se puso sobre el comunicador, quien este lunes 19 de enero retomó sus actividades en la señal de streaming Gelatina. Su reacción, lejos de despejar dudas, le sumó una dosis de humor y misterio al anuncio que ya es tendencia nacional.
El esperado regreso se dio en el marco del ciclo Industria Nacional. Apenas ingresó al estudio, el clima festivo se apoderó de sus compañeros, quienes lo recibieron entre bromas y halagos. "Mirálo al morocho", exclamaron desde la mesa técnica, mientras el resto del equipo exigía con tono cómplice: "Que cuente". La expectativa por una confirmación oficial era total, tanto para los presentes como para la audiencia que seguía la transmisión en vivo.
La pregunta que todos querían hacer llegó de la mano de Marcos Aramburu, quien fue directo al grano para desentrañar la veracidad del posteo de la cantante. "¿Cómo estás loquito? ¿Te arrodillaste?", le consultó con una sonrisa. Lejos de emitir una respuesta formal, Rosemblat optó por una salida performática: se levantó de su silla y abandonó rápidamente el encuadre de la cámara mientras de fondo comenzaba a sonar la clásica marcha nupcial.
Tras unos segundos de risas generalizadas por el gesto de escape, el conductor regresó a su lugar para dar inicio formal al programa, aunque evitó profundizar en los detalles del compromiso y prefirió volcar la agenda hacia temas de actualidad política, específicamente sobre la figura de Javier Milei. Esta actitud evasiva, pero relajada, alimentó aún más las teorías de sus seguidores sobre si se trata de una realidad inminente o de una movida creativa de la pareja.
Cabe recordar que la confirmación —al menos digital— llegó a través de la propia Lali, quien en su cuenta oficial de Instagram compartió una serie de fotografías que daban cuenta de su presente sentimental. "Nos casamos", escribió la artista junto a un carrete donde se la puede ver luciendo un llamativo anillo dorado con brillantes. Las imágenes no solo mostraban la joya, sino también momentos de complicidad y descanso de la pareja durante sus vacaciones.
A pesar de la contundencia del mensaje, el público se encuentra dividido. Mientras que una gran parte de sus seguidores inundó la publicación con felicitaciones y deseos de felicidad, otro sector se mantiene cauteloso y descree de la noticia, sugiriendo que podría tratarse de una broma o de la promoción de un nuevo material artístico. Por el momento, la única certeza es que tanto Lali como Pedro han decidido jugar con el silencio y la ironía, manteniendo en vilo a toda la prensa de espectáculos.
