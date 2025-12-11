Tucumán: falleció Gonzalo Urueña
El joven productor musical falleció este miércoles dejando a familia, amigos y seguidores completamente impactados. Los detalles.
Una profunda conmoción y tristeza envuelve a la provincia de Tucumán tras el inesperado fallecimiento de Gonzalo Urueña. La noticia ha generado un shock total en la comunidad, especialmente para la familia Urueña, cuyo nombre es sinónimo de música, del icónico club Central Córdoba, y de alegría en las noches tucumanas.
Gonzalo Urueña era el heredero del importante legado musical que dejó su padre y un trabajador incansable, al igual que sus hermanos Rubén y Alejandro. En los últimos tiempos, Gonzalo había tomado el timón de Central Córdoba, llevando el proyecto a un nivel profesional superior dentro de la escena musical del país. Bajo su dirección, el club familiar se consolidó como la casa receptora de los artistas más relevantes de Argentina.
Un carisma inesperadamente apagado
Gonzalo era descrito por su entorno como una figura seductora, bon vivant y bonachón. Influyente y carismático, siempre se lo veía rodeado de afectos, inmerso en cada evento con gran energía. Su vida, que también incluía merecidos descansos en playas paradisíacas, se apagó de manera totalmente inesperada, lo que ha incrementado el dolor y la incredulidad ante la noticia.
La confirmación del deceso provino de su hermano, Alejandro Urueña, quien también es colaborador de eltucumano, y se mostró profundamente consternado. Alejandro, amigo y colega, brindó detalles sobre las circunstancias de la muerte y realizó un pedido enfático a la comunidad.
El pedido de la familia Urueña
El hermano de Gonzalo explicó el contexto del trágico suceso y la incredulidad que embarga a la familia ante la repentina pérdida.
“Estaba en Buenos Aires. Anoche fue internado y hace rato nos damos con la noticia. No lo podemos creer. Solo pedimos respeto por la familia que recuerden a mi hermano siempre con una sonrisa”, pidió Alejandro Urueña.
La tristísima noticia ha generado un eco de dolor en todos aquellos que se hacen eco de la información. La comunidad musical y social de Tucumán despide a Gonzalo, reconociendo su labor como motor de la escena local y enviando fuerzas a toda su familia y seres queridos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario