Tucumán: falleció Gonzalo Urueña

“Estaba en Buenos Aires. Anoche fue internado y hace rato nos damos con la noticia. No lo podemos creer. Solo pedimos respeto por la familia que recuerden a mi hermano siempre con una sonrisa”, pidió Alejandro Urueña.

La tristísima noticia ha generado un eco de dolor en todos aquellos que se hacen eco de la información. La comunidad musical y social de Tucumán despide a Gonzalo, reconociendo su labor como motor de la escena local y enviando fuerzas a toda su familia y seres queridos.