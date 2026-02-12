Jorge Rial lamentó la "represión selectiva" en el Congreso: "Tenemos los datos de quién la pudrió"

jorge rial reforma laboral

Qué dijo Jorge Rial sobre la Reforma Laboral

Más allá de la violencia en las calles, el periodista advirtió sobre el contenido de la ley aprobada por el Senado este 11 de febrero de 2026. Según su visión, el foco mediático en los incidentes sirvió para tapar el impacto real de la normativa.

"Ayer se aprobó la reforma laboral y ahora empezaron a leer la letra chica. Tarde la empezaron a leer, ahora se están dando cuenta de la cagada que es", sentenció el conductor de Argenzuela.

Hacia el final de su intervención, Rial prometió revelar identidades y datos específicos de quienes habrían iniciado los disturbios, asegurando que se trata de un hecho institucionalmente grave. "Terminan justificando la represión para lograr la foto que el Gobierno quería: una plaza vacía mientras adentro votaban", concluyó.