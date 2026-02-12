Jorge Rial lamentó la "represión selectiva" en el Congreso: "Tenemos los datos de quién la pudrió"
En Argenzuela, el conductor de C5N analizó los incidentes en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la Reforma Laboral.
Tras liderar el rating en la tarde del miércoles, Jorge Rial inició su programa de este jueves en C5N con un fuerte editorial sobre los disturbios en las inmediaciones del Senado, asegurando que la violencia desatada por un grupo reducido de personas no fue casual, sino una maniobra coordinada para justificar el accionar policial y desarticular la movilización popular.
En Argenzuela, Rial destacó que, incluso durante la transmisión en vivo del miércoles, le llamaron la atención ciertos comportamientos de los manifestantes más violentos. "Nos llamaba la atención cómo la represión parecía selectiva", señaló, sugiriendo que las fuerzas de seguridad no actuaron con la misma rigurosidad contra los verdaderos provocadores.
Al respecto, el conductor mencionó que estos grupos "parapetados" llegaron con bombas Molotov y protecciones preparadas, lo que indicaría una planificación previa.
Según el periodista, los identificados como iniciadores del caos no fueron los que terminaron presos: "Los detenidos no estaban en esa esquina. Los detuvieron mucho más tarde".
Respecto al curioso rol de Ramiro Marra, Rial fue irónico con la presencia del legislador oficialista en el lugar: "Lo veía a Marra que fue con una docena de empanadas... yo le puse en Twitter: '¿a quién se lo llevás? ¿A los de azul o a los infiltrados? Porque no lo vas a poder reconocer'".
Qué dijo Jorge Rial sobre la Reforma Laboral
Más allá de la violencia en las calles, el periodista advirtió sobre el contenido de la ley aprobada por el Senado este 11 de febrero de 2026. Según su visión, el foco mediático en los incidentes sirvió para tapar el impacto real de la normativa.
"Ayer se aprobó la reforma laboral y ahora empezaron a leer la letra chica. Tarde la empezaron a leer, ahora se están dando cuenta de la cagada que es", sentenció el conductor de Argenzuela.
Hacia el final de su intervención, Rial prometió revelar identidades y datos específicos de quienes habrían iniciado los disturbios, asegurando que se trata de un hecho institucionalmente grave. "Terminan justificando la represión para lograr la foto que el Gobierno quería: una plaza vacía mientras adentro votaban", concluyó.
