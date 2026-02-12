Alerta meteorológica: cuándo empieza el "tormentón" de cinco días que apagará el sol en Buenos Aires

image

La segunda ola de tormentas fuertes

Lejos de mejorar, el tiempo volverá a empeorar drásticamente a mediados de semana. El martes 17 se espera otro fuerte impacto con un 80% de probabilidades de tormenta y una caída de agua de 29 mm.

La seguidilla se completará con:

Miércoles 18: Tormentas eléctricas con 70% de probabilidad y 8.5 mm de lluvia.

Jueves 19: Último día de la saga, con tormentas, 50% de probabilidad y 7.3 mm de agua.

Recién el viernes 20 de febrero el sol volverá a brillar plenamente en la Ciudad, con una máxima de 25° y sin rastro de lluvias.