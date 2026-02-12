Alerta meteorológica: cuándo empieza el "tormentón" de cinco días que apagará el sol en Buenos Aires
Tras un respiro, se viene una seguidilla de tormentas intensas. Se espera un tormentón con más de 80 milímetros de agua acumulada y actividad eléctrica.
Si bien este jueves 12 de febrero presenta condiciones de tormentón con una máxima de 29°, el verdadero evento meteorológico que preocupa a los porteños está por llegar. Tras un breve "recreo" de sol y nubes durante el viernes 13 y el sábado 14, Buenos Aires entrará en un túnel de inestabilidad que durará cinco días consecutivos.
El "tormentón" comenzará oficialmente el domingo 15 de febrero y no dará tregua hasta el jueves 19, acumulando una importante cantidad de agua y manteniendo el cielo cubierto durante casi toda la semana próxima.
El domingo: el día del diluvio
El inicio del mal clima será abrupto y severo. Para el domingo 15, el Servicio Meteorológico prevé un 90% de probabilidad de tormentas. Se espera que sea el día con mayor caída de agua, con un acumulado estimado de 35 mm y un descenso de la temperatura a 26°.
La inestabilidad continuará el lunes 16, aunque con menor intensidad en las precipitaciones (0.7 mm), pero manteniendo las lluvias y el cielo gris.
La segunda ola de tormentas fuertes
Lejos de mejorar, el tiempo volverá a empeorar drásticamente a mediados de semana. El martes 17 se espera otro fuerte impacto con un 80% de probabilidades de tormenta y una caída de agua de 29 mm.
La seguidilla se completará con:
Miércoles 18: Tormentas eléctricas con 70% de probabilidad y 8.5 mm de lluvia.
Jueves 19: Último día de la saga, con tormentas, 50% de probabilidad y 7.3 mm de agua.
Recién el viernes 20 de febrero el sol volverá a brillar plenamente en la Ciudad, con una máxima de 25° y sin rastro de lluvias.
