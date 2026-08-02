Tuli Acosta compartió un inoportuno vídeo: ¿indirecta para La Joaqui?

La canción que reavivó las sospechas y las severas críticas del público

Pese a los intentos por calmar las aguas, la bailarina subió un fragmento audiovisual bailando una pieza musical de Sammer & Came Beats que desató suspicacias en los entornos digitales. El pasaje del tema elegido por la joven contenía una letra sugestiva que generó malestar entre los usuarios: “Hola, perdona por cortarte. Soy un estúpido en volver a llamarte. No quería, pero te voy a hablar. Me voy a desahogar, así como lo hacíamo' ante'”, citaba la estrofa del video. La sincronía entre el posteo y la ruptura provocó que la audiencia lo interpretara como una provocación hacia la expareja.