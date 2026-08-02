Tuli Acosta compartió un inoportuno vídeo: ¿indirecta para La Joaqui?
En medio de la separación de Luck Ra y la Joaqui, la bailarina compartió un video inoportuno reavivando la polémica entre ellos tres. Los detalles.
A pesar de que los propios protagonistas descartaron de forma tajante la intervención de otras personas en su distanciamiento, la bailarina Tuli Acosta quedó nuevamente envuelta en la controversia tras la separación de La Joaqui y Luck Ra. El revuelo resurgió a raíz de un video que la influencer subió a sus plataformas digitales, el cual cosechó fuertes cuestionamientos debido al momento en que decidió difundirlo.
La controversia sobre la posible injerencia de la bailarina nació a partir de los datos aportados por Pepe Ochoa en la pantalla de "LAM", donde definió a la joven —cercana al músico cordobés— como una hipotética tercera en discordia. Esa hipótesis fue rápidamente desestimada por todas las partes involucradas para intentar frenar los trascendidos, priorizando llevar tranquilidad a sus seguidores.
La primera en salir al cruce de los rumores fue La Joaqui, quien aprovechó el espacio del ciclo "PLP" en la señal "Luzu TV" para desvincular a la influencer y asumir la responsabilidad de la separación. La intérprete urbana prefirió frenar los señalamientos mediáticos hacia la joven con una aclaración directa: “No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia”, aseveró la cantante durante la transmisión para proteger a la bailarina.
En sintonía con esas declaraciones, el referente del cuarteto también echó por tierra cualquier tipo de romance o acercamiento afectivo con su allegada. En el marco de una conversación con el periodista Ángel de Brito, el músico descartó las especulaciones sobre la influencer: “Con Tuli no pasó nada”, sentenció Luck Ra de manera categórica, buscando dar por finalizado el asunto.
La canción que reavivó las sospechas y las severas críticas del público
Pese a los intentos por calmar las aguas, la bailarina subió un fragmento audiovisual bailando una pieza musical de Sammer & Came Beats que desató suspicacias en los entornos digitales. El pasaje del tema elegido por la joven contenía una letra sugestiva que generó malestar entre los usuarios: “Hola, perdona por cortarte. Soy un estúpido en volver a llamarte. No quería, pero te voy a hablar. Me voy a desahogar, así como lo hacíamo' ante'”, citaba la estrofa del video. La sincronía entre el posteo y la ruptura provocó que la audiencia lo interpretara como una provocación hacia la expareja.
A partir de la difusión de ese material, una ola de reproches se multiplicó en las redes sociales contra la creadora de contenido. Los usuarios cuestionaron la falta de empatía de la bailarina hacia La Joaqui, recordando las reiteradas intervenciones en las que la cantante la había preservado del conflicto público.
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