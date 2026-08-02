Las lujosas vacaciones de Pampita en Punta Cana junto a Martín Pepa y sus hijos
Luego de su paso por el Mundial 2026, la modelo se aloja en una villa privada en el Caribe junto a su familia. Conocé todos los detalles.
Luego de su reciente estadía en el sur del país tras cubrir el Mundial 2026, Carolina "Pampita" Ardohain organizó un viaje familiar con destino al Caribe. La modelo y conductora se instaló en las playas de Punta Cana, en República Dominicana, acompañada por Martín Pepa y sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio Vicuña y la pequeña Anita García Moritán.
El grupo familiar desembarcó en la cotizada zona de Playa Bávaro desde el pasado 25 de julio para disfrutar de la arena blanca y el agua turquesa. Más allá de las fotos bajo el sol que compartió la modelo, las miradas se posaron sobre las exclusivas comodidades del complejo, elegido especialmente para garantizar un descanso absoluto a orillas del mar.
Por otro lado, Pampita se mostró muy feliz y emocionada de disfrutar de los días de sol y playa con sus hijos, quienes la acompañan en todo momento. No es la primera vez que la modelo viaja a Punta Cana para aprovechar unos días en el mar tras una ardua rutina de trabajo.
Un merecido descanso tras una agenda profesional exigente
La escapada de la jurada al destino dominicano responde a la necesidad de desconectar luego de una intensa etapa laboral. En los últimos meses, Ardohain estuvo expuesta a una alta demanda mediática, impulsada por sus traslados internacionales para realizar coberturas de gran escala y la consolidación de su propio espacio de entrevistas personalizadas.
Por esta razón, la conductora apostó por priorizar el tiempo de calidad junto a sus seres queridos en un entorno reservado. Instalados en la exclusiva franja costera, el grupo se enfoca en relajarse lejos de los flashes, marcando una pausa en la rutina antes de retomar los proyectos televisivos que la esperan para el resto del año.
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