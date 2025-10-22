Tuli Acosta sorprende y se suma a Fuerza Bruta: Aven
La joven artista va a ser parte de este gran espectáculo y se espera que sea una función inigualable.
Tuli Acosta sorprendió a todos y se suma este viernes 24 de octubre a la nueva temporada de Fuerza Bruta en la Sala SinPiso.
Con funciones de jueves a domingo, el regreso de AVEN se vive como una verdadera fiesta sensorial, con DJ en vivo, salidas distintas y experiencias únicas para todas las edades. Un espectáculo para volar sin piso y reencontrarse con la alegría en estado puro.
Estrenado en 2023, AVEN es un viaje sensorial y físico que estalla en los cinco sentidos. Es sobre la alegría, la libertad y la belleza que parece olvidada, pero que sigue ahí, esperando ser reencontrada. La palabra “Aven” no tiene un significado concreto: es abstracta, inventada. Una mezcla de “aventura” y “paraíso”. Y eso es exactamente lo que propone: un paraíso lúdico y salvaje donde volar atravesando cascadas, bailar rodeado de mariposas, flotar en el universo o viajar dentro de una ballena es posible.
Con un elenco renovado de actrices, actores y bailarines, Fuerza Bruta apuesta una vez más a romper sus propios límites. AVEN es una celebración absoluta, una explosión de humanidad sin edad y sin barreras. Es emoción pura, es encuentro, es felicidad en estado salvaje.
Este regreso no es solo una temporada más: es la reafirmación de un sueño y la prueba de que la magia de Fuerza Bruta sigue creciendo, después de haber emocionado al mundo en hitos como el Desfile del Bicentenario o la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud.
AVEN vuelve. Más feliz. Más poderoso. Más épico. Y te espera para volar sin piso.
Días, horario y lugar para ir a ver Fuerza Bruta: Aven
Este increíble espectáculo se realiza en la Sala SinPiso, ubicada en Julio A. Noble 4100, CABA. Las entradas se pueden adquirir a través de la página TicketFlash
Los días y horarios para ir a ver Fuerza Bruta: Aven y disfrutar de una noche espectacular son los siguientes:
- jueves: 21hs
- Viernes: 21hs
- Sábado: 19:30 hs
- Domingo: 19 hs
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario