Tuli Acosta sorprende y se suma a Fuerza Bruta: Aven

AVEN vuelve. Más feliz. Más poderoso. Más épico. Y te espera para volar sin piso.

TENEMOS UNA INVITADA DE LUJOOO... Este viernes 24/10 se suma TULI ACOSTA a este show increíble, no damos más de la manija Nos vemos el 24! Conseguí tus entradas ya mismo a través de TicketFlash

Días, horario y lugar para ir a ver Fuerza Bruta: Aven

Este increíble espectáculo se realiza en la Sala SinPiso, ubicada en Julio A. Noble 4100, CABA. Las entradas se pueden adquirir a través de la página TicketFlash

Los días y horarios para ir a ver Fuerza Bruta: Aven y disfrutar de una noche espectacular son los siguientes: