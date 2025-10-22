MinutoUno

Tuli Acosta sorprende y se suma a Fuerza Bruta: Aven

Espectáculos

La joven artista va a ser parte de este gran espectáculo y se espera que sea una función inigualable.

Tuli Acosta sorprendió a todos y se suma este viernes 24 de octubre a la nueva temporada de Fuerza Bruta en la Sala SinPiso.

Con funciones de jueves a domingo, el regreso de AVEN se vive como una verdadera fiesta sensorial, con DJ en vivo, salidas distintas y experiencias únicas para todas las edades. Un espectáculo para volar sin piso y reencontrarse con la alegría en estado puro.

Estrenado en 2023, AVEN es un viaje sensorial y físico que estalla en los cinco sentidos. Es sobre la alegría, la libertad y la belleza que parece olvidada, pero que sigue ahí, esperando ser reencontrada. La palabra “Aven” no tiene un significado concreto: es abstracta, inventada. Una mezcla de “aventura” y “paraíso”. Y eso es exactamente lo que propone: un paraíso lúdico y salvaje donde volar atravesando cascadas, bailar rodeado de mariposas, flotar en el universo o viajar dentro de una ballena es posible.

Con un elenco renovado de actrices, actores y bailarines, Fuerza Bruta apuesta una vez más a romper sus propios límites. AVEN es una celebración absoluta, una explosión de humanidad sin edad y sin barreras. Es emoción pura, es encuentro, es felicidad en estado salvaje.

Este regreso no es solo una temporada más: es la reafirmación de un sueño y la prueba de que la magia de Fuerza Bruta sigue creciendo, después de haber emocionado al mundo en hitos como el Desfile del Bicentenario o la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

AVEN vuelve. Más feliz. Más poderoso. Más épico. Y te espera para volar sin piso.

Embed - FUERZA BRUTA on Instagram: "TENEMOS UNA INVITADA DE LUJOOO... Este viernes 24/10 se suma TULI ACOSTA a este show increíble, no damos más de la manija Nos vemos el 24! Conseguí tus entradas ya mismo a través de TicketFlash"

Días, horario y lugar para ir a ver Fuerza Bruta: Aven

Este increíble espectáculo se realiza en la Sala SinPiso, ubicada en Julio A. Noble 4100, CABA. Las entradas se pueden adquirir a través de la página TicketFlash

Los días y horarios para ir a ver Fuerza Bruta: Aven y disfrutar de una noche espectacular son los siguientes:

  • jueves: 21hs
  • Viernes: 21hs
  • Sábado: 19:30 hs
  • Domingo: 19 hs

