Fuerte relato de Tuli Acosta sobre la violencia que sufrió por parte de su expareja: "Hubo mucho maltrato"

“En lo personal soy muy unida a mi familia, pero fue una época en la que incluso me aislé mucho de mi familia. Hoy en día lo puedo ver. Hubo mucho maltrato psicológico, más que otra cosa”, dijo la cantante y bailarina en Sería increíble.

Muy angustiada, Tuli continuó con el conmovedor relato: “Hoy en día hay muchas cosas que tengo que sanar, que lo voy a hacer con el tiempo”.

Tuli Acosta acerca de las situaciones de violencia que vivió con su ex pareja: "Una vez me peleé con él, me fui de la casa y cuando volví mi perrita había desaparecido".



A 9 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos en OLGA.https://t.co/0FaS4w00A9 pic.twitter.com/jsQZIQ2KEO — OLGA (@olgaenvivo) June 3, 2024

Y recordó psicopateadas que recibía a diario por parte de quien era su pareja: “‘Si me dejás, todo esto se te vuelve en contra a vos’”.

“¿Amenazas?”, le repreguntó Nati Jota, conmovida con su testimonio. Y la joven artista le contestó: “Exacto. Me decía ‘¿qué? ¿Me querés dejar? Si me dejás solo me estás confirmando esto…’”.

“Después me pasó la pérdida del ser más cercano que tenía yo, que era mi perrita. Fue un día que me peleé y me fui de la casa. Cuando volví había desaparecido”, contó Tuli entre lágrimas.

“Supuestamente se fue. Era un chihuahua, pero viste que son miedos, no se van a ningún lado. Esa fue mi salida, ahí dije ‘yo me voy de esta casa’”, concluyó Acosta, tras compartir su dolorosa historia.