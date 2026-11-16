Además, quienes abonen con tarjetas Santander Visa podrán acceder a un beneficio de hasta seis cuotas sin interés.

Desde la producción también fueron contundentes respecto de la posibilidad de sumar nuevas presentaciones: el cuarto River será definitivamente el último, ya que el calendario internacional de la gira no permite incorporar más conciertos.

Con estas cuatro noches, U2 reunirá a más de 300.000 espectadores en el Monumental y se incorporará al selecto grupo de artistas que lograron convocar multitudes en varias presentaciones consecutivas en el estadio, como Coldplay, Roger Waters, Soda Stereo y The Rolling Stones.

Una despedida histórica

La cuarta función tendrá un significado especial dentro del recorrido internacional del grupo: será el último concierto de U2 en Latinoamérica durante esta etapa de su gira. El itinerario regional comenzará en Ciudad de México, continuará por San Pablo y tendrá su cierre definitivo en Buenos Aires.

El regreso también representa un momento trascendental para la historia de la banda, que celebrará sus 50 años de trayectoria y presentará Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio, el primero con canciones completamente inéditas desde Songs of Experience, publicado en 2017.

Además, el espectáculo marcará la vuelta de U2 a los grandes estadios por primera vez desde el cierre de The Joshua Tree Tour. Según adelantó la producción, el grupo prepara una puesta en escena de dimensiones inéditas, con una propuesta visual y musical que buscará convertirse en uno de los shows más ambiciosos de su carrera.

Así, el público argentino tendrá un lugar central en el cierre latinoamericano de una gira que ya tiene cuatro noches confirmadas en River y que promete quedar en la historia de los grandes acontecimientos musicales del país.