Ulises Apóstolo pidió disculpas a la producción de Gran Hermano tras un severo llamado de atención

Pero no sólo eso: también le ofreció devolver el vehículo y quedar afuera de las siguientes competencias, entre las cuales se encuentra una moto, que será disputada entre todos los participantes el próximo lunes.

Ante esto, Ulises no dudó en disculparse y aseguró no haberse dado cuenta de que el comentario estaba fuera de lugar: "Yo pido las disculpas pertinentes, soy un zarpado, seguramente hizo un mal chiste, no lo recuerdo, sinceramente. Estoy muy agradecido a quien ha sido el patrocinante del auto, que además me viste, tengo las medias, las zapatillas, todo del mismo patrocinante", se sinceró.

"Me paso tres pueblos con los chistes, ustedes saben, soy irónico. El auto me viene como anillo al dedo, porque todos saben que pagué una sola cuota del que tengo en Córdoba, pero pido disculpas, no sólo al patrocinante sino también a la gente que está del otro lado, que muchos quisieran tener un 0km como tuve yo la suerte de tener, gracias a que Marcelo seleccionó la llave correcta", indicó.

En este sentido advirtió: "Voy a seguir participando. Pido mil disculpas. Este cordobés no tiene problema en pedir disculpas, también al programa, que me ha seleccionado para estar acá. Nunca hago esas cosas, entiendo que ha sido un mal entendido. No ha sido de mi voluntad, pero corresponde que pida las disculpas pertinentes y aceptar todas las regularidades del caso".

pedido de disculpas de ulises.mp4