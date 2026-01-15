Un exfotógrafo de Julio Iglesias mostró las pruebas de las denuncias y el cantante rompió el silencio
Mientras el artista rompió el silencio luego de ser acusado de abuso, un ex fotógrafo de su equipo respaldó a las mujeres que lo denunciaron.
El escándalo que rodea a Julio Iglesias tras las denuncias por agresión sexual y maltrato laboral no deja de sumar testimonios que complican su imagen pública. Mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España analiza las acusaciones presentadas por dos exempleadas, un nuevo actor apareció en escena para validar el relato de las víctimas. Se trata de un fotógrafo que trabajó estrechamente con el artista y que, en una entrevista reveladora, decidió ponerse del lado de las denunciantes.
El profesional, quien optó por resguardar su nombre, habló con el programa español Y ahora Sonsoles y fue categórico al referirse a las mujeres que impulsaron la investigación junto a las organizaciones elDiario.es y Univisión Noticias. “Yo me creo todo, todo lo que están diciendo esas pobres muchachas, que son gente humilde, tan necesitadas”, sentenció el hombre, dejando en claro que no le sorprende el cariz que han tomado los acontecimientos. Con una dureza inusual, agregó: “No me extraña en absoluto lo que está saliendo, ojalá salga toda la porquería que hay alrededor de ese señor”.
Poder en el Caribe y una vida privada bajo sospecha
El fotógrafo, que conoció a Iglesias en 1982 y volvió a cruzarlo en el año 2000 durante la construcción de su mansión en Punta Cana, ensayó una explicación sobre por qué estas denuncias no prosperaron en suelo dominicano. Según su visión, el peso del cantante en la isla es un factor determinante. “En la República Dominicana no se ha hecho la denuncia porque el señor Julio Iglesias tiene mucho poder ahí”, afirmó, coincidiendo con la estrategia de la organización Women’s Link Worldwide, que prefirió llevar el caso ante los tribunales españoles.
La demanda no es menor: los hechos, que habrían ocurrido en 2021 tanto en Dominicana como en Bahamas, incluyen presuntos delitos de trata de personas con fines de servidumbre, acoso y agresión sexual. Pero el testigo fue más allá y puso en duda la estabilidad familiar del intérprete de 82 años, asegurando que su relación con Miranda Rijnsburger es meramente formal. “Julio vive solo y Miranda vive en otro lado. Todo lo que hay es pantalla”, disparó, para luego rematar: “La mala relación que hay con sus hijos, por algo será. Todo eso va a salir ahora”.
La palabra de Julio Iglesias y su estrategia de defensa
Ante el vendaval de acusaciones, el artista decidió abandonar brevemente su hermetismo a través de una comunicación con la revista ¡HOLA!. Aunque evitó dar precisiones sobre las denuncias, el cantante se mostró cauteloso pero firme sobre su futuro accionar mediático. Según la publicación, Iglesias aseguró que “no es para él el momento de hablar”, aunque advirtió que “ese momento va a llegar muy pronto”.
Desde su círculo íntimo dejaron trascender que el artista está concentrado en armar un frente legal sólido para contrarrestar los testimonios de las exempleadas. “Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”, explicaron fuentes cercanas a la revista, insistiendo en que el cantante confía en que “la verdad llegará muy pronto e insiste en que todo se aclarará”.
A pesar del apoyo público de figuras como Isabel Díaz Ayuso y Mónica Gonzaga, el clima en el búnker de Iglesias es de máxima alerta. Trascendió que el músico sigue minuto a minuto lo que se dice de él en la televisión española y ha pedido reportes constantes sobre el pulso de la opinión pública. Mientras tanto, sus allegados mantienen un perfil bajo, negando los hechos y manifestando sorpresa, a la espera de que el propio Julio decida romper el silencio definitivo frente a la Justicia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario