Un exfotógrafo de Julio Iglesias mostró las pruebas de las denuncias y el cantante rompió el silencio

Desde su círculo íntimo dejaron trascender que el artista está concentrado en armar un frente legal sólido para contrarrestar los testimonios de las exempleadas. “Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”, explicaron fuentes cercanas a la revista, insistiendo en que el cantante confía en que “la verdad llegará muy pronto e insiste en que todo se aclarará”.

A pesar del apoyo público de figuras como Isabel Díaz Ayuso y Mónica Gonzaga, el clima en el búnker de Iglesias es de máxima alerta. Trascendió que el músico sigue minuto a minuto lo que se dice de él en la televisión española y ha pedido reportes constantes sobre el pulso de la opinión pública. Mientras tanto, sus allegados mantienen un perfil bajo, negando los hechos y manifestando sorpresa, a la espera de que el propio Julio decida romper el silencio definitivo frente a la Justicia.