Susana Giménez defendió a Julio Iglesias tras las acusaciones de abuso sexual: "Es un caballero"

SUSANA GIMÉNEZ defendió a JULIO IGLESIAS: "Le dije a su mujer que me daba besos"

"No me meto en las denuncias pero Julio realmente es un señor y siempre juega con eso, me da besos y yo conocí a su mujer y le dije: 'Miranda (Rynsburger), este me da besos todo el tiempo'. Todo el mundo sabe cómo es Julio y no hablé con él todavía", aclaró Giménez, intentando restarle gravedad a las interpretaciones actuales sobre aquel video. Según su relato, hasta la propia esposa del músico estaba al tanto de estas demostraciones de afecto que ella considera inofensivas.