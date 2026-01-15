Susana Giménez defendió a Julio Iglesias tras las acusaciones de abuso sexual: "Es un caballero"
La conductora, tras años de conocer al cantante español, se refirió a la polémica de abuso y al video en el que él la besa a la fuerza.
El escándalo judicial que envuelve a Julio Iglesias ha traspasado las fronteras europeas para instalarse con fuerza en la agenda mediática argentina. Ante las serias acusaciones presentadas por dos excolaboradoras del artista, quienes denuncian episodios de maltrato y agresión sexual, una de las voces más influyentes del espectáculo local decidió romper el silencio. Susana Giménez, amiga personal del cantante desde hace décadas, salió en su defensa y desestimó las críticas que surgieron en los últimos días.
En un diálogo exclusivo con el programa Intrusos, la diva de los teléfonos fue consultada sobre el conflicto que atraviesa el músico de 82 años. Sin dudarlo, Susana optó por destacar la relación de confianza que los une y minimizar los cuestionamientos sobre el comportamiento del intérprete. "Julio me daba besos porque somos amigos hace 50 años, jamás hablaré mal de Julio. Lo amo, admiro y es un caballero", sentenció la conductora, dejando en claro que su postura es de apoyo incondicional hacia el español.
La controversia en torno a la figura de Iglesias se reavivó recientemente tras la viralización de un fragmento de su visita al programa de Susana en el año 2004. En aquellas imágenes, se observa un momento en el que el artista le da un beso que muchos internautas calificaron como forzado. Sin embargo, para la animadora, ese tipo de gestos forman parte de la personalidad juguetona del cantante y nunca fueron recibidos de forma negativa por su entorno.
"No me meto en las denuncias pero Julio realmente es un señor y siempre juega con eso, me da besos y yo conocí a su mujer y le dije: 'Miranda (Rynsburger), este me da besos todo el tiempo'. Todo el mundo sabe cómo es Julio y no hablé con él todavía", aclaró Giménez, intentando restarle gravedad a las interpretaciones actuales sobre aquel video. Según su relato, hasta la propia esposa del músico estaba al tanto de estas demostraciones de afecto que ella considera inofensivas.
Más allá del escándalo que involucra a su amigo, Susana aprovechó el contacto con la prensa para dar detalles sobre su presente profesional. Aunque su regreso a la televisión es uno de los temas más esperados por el público, la conductora se mostró cautelosa respecto a sus próximos pasos en Telefe. "Todavía no hablé de eso. Por empezar creo que vamos por el Mundial y después veré donde me quieren ver", comentó sobre su agenda inmediata.
Asimismo, brindó una actualización sobre el estado de su serie biográfica, un proyecto que ha generado mucha expectativa pero que todavía se encuentra en etapas preliminares. Al respecto, fue contundente para evitar especulaciones sobre posibles cancelaciones. "La serie no está arrancada porque el libro no está terminado y tuvimos varias ofertas de productoras pero el proyecto sigue", aseguró la diva, confirmando que la producción continúa en marcha a la espera de un guion definitivo.
