Marcela Tauro reveló que vivió una situación aberrante con Julio Iglesias: qué pasó
Luego de las denuncias por abuso que enfrenta el cantante español, la periodista reveló que ella vivió una situación similar en San Pablo.
El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado tras la salida a la luz de una investigación periodística internacional que pone al icónico cantante Julio Iglesias en el centro de graves denuncias por abuso sexual. Los testimonios, brindados por dos exempleadas que trabajaron en sus exclusivas residencias del Caribe, describen un ambiente de opresión, violencia física y humillaciones que ya se encuentra bajo la lupa de la justicia.
Según el relato de las víctimas, la dinámica dentro de las propiedades del artista no solo incluía tareas domésticas, sino que el personal de contratación facilitaba el ingreso de ciertas trabajadoras a la habitación privada de Iglesias al terminar el día. Una de las denunciantes, identificada como Rebeca, brindó detalles estremecedores sobre su experiencia, asegurando que era forzada a ir al dormitorio del cantante casi cada noche.
Allí, según sus palabras, fue víctima de “penetraciones con los dedos, bofetadas y humillaciones físicas y verbales sin consentimiento”. Rebeca incluso señaló que estos episodios violentos llegaban a ocurrir frente a otras empleadas de mayor jerarquía. Otra de las exempleadas, llamada Laura, sumó su testimonio describiendo situaciones de acoso en áreas comunes de la villa de Punta Cana, como la playa o la piscina, donde sufrió tocamientos y besos no consentidos.
Laura fue tajante al describir la atmósfera de la vivienda, afirmando que lo que parecía un paraíso de lujo “terminó cargada de maltratos y discusiones” si no se cumplían los deseos del intérprete. Según la investigación, Iglesias utilizaba un sistema de control coercitivo, amenazando constantemente con el despido para imponer su voluntad. La mujer lo definió como “una persona muy controladora” que basaba su autoridad en el temor.
El entorno laboral descrito por ambas mujeres estaba marcado por un aislamiento extremo y reglas que rozaban la privación de la libertad. El personal tenía prohibido sacar fotos y sufría una vigilancia asfixiante sobre cuestiones íntimas, como el uso del celular, la alimentación e incluso sus ciclos menstruales. Rebeca confesó que debía ocultar cualquier tipo de registro o charla por el miedo paralizante a las represalias que el entorno del cantante pudiera ejercer sobre ella.
El testimonio de Marcela Tauro y el silencio de España
A raíz de estas denuncias, la periodista argentina Marcela Tauro recordó en el programa Intrusos un episodio incómodo que vivió con el artista en Brasil. “Cuando terminó la nota, me agarró, me dio un pico y me sentó en la falda. ‘La foto es esta’, le dijo al fotógrafo”, relató la panelista, subrayando que en aquel entonces su juventud la hizo sentirse sumamente vulnerable. “En ese momento yo era joven y te incomoda”, añadió, sugiriendo que este comportamiento era un patrón sistemático con las cronistas de la época.
Mientras los testimonios se acumulan y refuerzan la imagen de un entorno atravesado por la violencia de género y el abuso de poder, la respuesta desde el entorno del cantante ha sido el hermetismo total. En España, los intentos de la prensa por obtener una declaración de Iglesias o de su equipo legal han sido en vano. El silencio es la única respuesta ante las preguntas dirigidas a sus colaboradores y responsables de agenda, mientras la justicia comienza a desandar una trama que empaña definitivamente la trayectoria del artista.
