Marcela Tauro reveló que vivió una situación aberrante con Julio Iglesias: qué pasó

El testimonio de Marcela Tauro y el silencio de España

A raíz de estas denuncias, la periodista argentina Marcela Tauro recordó en el programa Intrusos un episodio incómodo que vivió con el artista en Brasil. “Cuando terminó la nota, me agarró, me dio un pico y me sentó en la falda. ‘La foto es esta’, le dijo al fotógrafo”, relató la panelista, subrayando que en aquel entonces su juventud la hizo sentirse sumamente vulnerable. “En ese momento yo era joven y te incomoda”, añadió, sugiriendo que este comportamiento era un patrón sistemático con las cronistas de la época.

Mientras los testimonios se acumulan y refuerzan la imagen de un entorno atravesado por la violencia de género y el abuso de poder, la respuesta desde el entorno del cantante ha sido el hermetismo total. En España, los intentos de la prensa por obtener una declaración de Iglesias o de su equipo legal han sido en vano. El silencio es la única respuesta ante las preguntas dirigidas a sus colaboradores y responsables de agenda, mientras la justicia comienza a desandar una trama que empaña definitivamente la trayectoria del artista.