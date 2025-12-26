Escándalo: Luciana Salazar y Yanina Latorre se cruzaron con dureza por una foto trucada
Una imagen editada que circuló en redes sociales desató un feroz intercambio entre la mediática y la conductora de América, con acusaciones, insultos y hasta la inesperada aparición de Martín Redrado en la polémica.
Lo que empezó como un posteo navideño terminó convirtiéndose en una batalla verbal sin filtros en X. Luciana Salazar y Yanina Latorre protagonizaron un áspero enfrentamiento público luego de que la conductora de América TV replicara una imagen editada de la mediática junto a su hija Matilda, creyendo que se trataba de una publicación real.
El cruce escaló rápidamente, sumó acusaciones cruzadas, agravios personales y hasta derivó en menciones al conflicto judicial que Salazar mantiene desde hace años con Martín Redrado, quien también quedó envuelto en la discusión. Todo se dio en el marco de los festejos de Navidad, cuando Luciana Salazar compartió en sus redes una serie de fotos mostrando su look festivo junto a su hija.
Una conocida y polémica cuenta de X, activa desde hace más de 15 años y famosa por sus bromas y ediciones que muchas veces confunden a los usuarios, tomó una de esas imágenes y le agregó la leyenda “Las sisters”. El montaje comenzó a circular con fuerza y fue tomado como real por varios internautas, entre ellos Yanina Latorre.
Convencida de que la foto era auténtica, la conductora lanzó un tuit que encendió la mecha: “Se saca una foto c la hija y pone 'las sisters'. DEMENCIAL”. Rápidamente, los usuarios que ya identifican el estilo de la cuenta que publicó la imagen le marcaron a Latorre que se trataba de una fake news y se burlaron de su error. Al enterarse del comentario, Luciana Salazar no tardó en responder y citó el tuit con una frase lapidaria: “Dios, Dios. Todas las mentiras se cree, ni te digo de la que Ella es su vocera”.
Lejos de calmarse, la mediática fue por más y apuntó directamente contra la cuenta que difundió la imagen, convencida de que se trataba de una operación en su contra vinculada a Redrado. “Este será otra troll operador del 'payaso extorsionado' mamita. No sé qué es peor si esta fake que se mandó o todos los demás 'periodistas' que lo levantaron como real. Aflojen trollcitos que se les nota mucho para quien trabajan”, disparó, mezclando el episodio con su histórica disputa judicial y mediática con el economista.
El conflicto siguió escalando cuando Salazar citó una nota periodística sobre el tema y volvió a cargar contra Yanina: “No solo se comió una Fake 'la vocera' sino que sigue violando la cautelar que tiene con Matilda (delito penal). Se dan cuenta porque lo defiende a Redri? Los dos vulneran los derechos de los menores, se juntaron el hambre y las ganas de comer. La 'hostigadora de menores'”. Las palabras encendieron aún más el enojo de la conductora de América, que respondió sin ningún tipo de filtro.
Desde su lugar, Yanina Latorre recogió el guante y lanzó un durísimo descargo público: “Sos siempre asi de pelotuda o solo despues de Navidad? ESTOY HABLANDO DE VOS INMUNDA, LA Q SUBE FOTOS SOS VOS. TE DA? O solo usas la cabeza para inyectarte. Me tenes los huevos al plato”. Pero no se quedó ahí y profundizó su ataque con una seguidilla de acusaciones personales: “No soy como vos. No soy vocera de nadie. Trabajo y mucho, ¿vos de qué viví? ¿Quién carajo sos para callarme? Si subís fotos, bancate la opinión. Me causás mucha lástima, cómo exponés a tu propia hija. Das vuelta todo. Cmpdezco a (Martín) Redrado. Sos insoportable. Buscate un laburito y se te van las ganas de joder”.
Cuando parecía que el enfrentamiento no podía subir más de tono, Luciana Salazar volvió a la carga con una última réplica directa contra la panelista: “De ser 'hostigadora de menores' no salís más, vocera. A vos y a tu defendido los une el llevarse puesto a menores. NO TENES REMATE”. La respuesta de Yanina no tardó en llegar y cerró el escándalo con otra frase incendiaria: “Vos sos instigadora profesional. No soy vocera de nadie. Te pego porque me das verguenza ajena. La única que se lleva puesta menores sos vos. Yo no hablo de menores”. Un cruce feroz que volvió a demostrar cómo una simple imagen en redes puede detonar una guerra mediática sin retorno.
