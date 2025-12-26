Escándalo: Luciana Salazar y Yanina Latorre se cruzaron con dureza por una foto trucada

Luciana Salazar Yanina Latorre

El conflicto siguió escalando cuando Salazar citó una nota periodística sobre el tema y volvió a cargar contra Yanina: “No solo se comió una Fake 'la vocera' sino que sigue violando la cautelar que tiene con Matilda (delito penal). Se dan cuenta porque lo defiende a Redri? Los dos vulneran los derechos de los menores, se juntaron el hambre y las ganas de comer. La 'hostigadora de menores'”. Las palabras encendieron aún más el enojo de la conductora de América, que respondió sin ningún tipo de filtro.

Desde su lugar, Yanina Latorre recogió el guante y lanzó un durísimo descargo público: “Sos siempre asi de pelotuda o solo despues de Navidad? ESTOY HABLANDO DE VOS INMUNDA, LA Q SUBE FOTOS SOS VOS. TE DA? O solo usas la cabeza para inyectarte. Me tenes los huevos al plato”. Pero no se quedó ahí y profundizó su ataque con una seguidilla de acusaciones personales: “No soy como vos. No soy vocera de nadie. Trabajo y mucho, ¿vos de qué viví? ¿Quién carajo sos para callarme? Si subís fotos, bancate la opinión. Me causás mucha lástima, cómo exponés a tu propia hija. Das vuelta todo. Cmpdezco a (Martín) Redrado. Sos insoportable. Buscate un laburito y se te van las ganas de joder”.

Cuando parecía que el enfrentamiento no podía subir más de tono, Luciana Salazar volvió a la carga con una última réplica directa contra la panelista: “De ser 'hostigadora de menores' no salís más, vocera. A vos y a tu defendido los une el llevarse puesto a menores. NO TENES REMATE”. La respuesta de Yanina no tardó en llegar y cerró el escándalo con otra frase incendiaria: “Vos sos instigadora profesional. No soy vocera de nadie. Te pego porque me das verguenza ajena. La única que se lleva puesta menores sos vos. Yo no hablo de menores”. Un cruce feroz que volvió a demostrar cómo una simple imagen en redes puede detonar una guerra mediática sin retorno.