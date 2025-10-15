Un joven emocionó a Guido Kaczka con una canción para su abuela y se llevó una fortuna

Santiago interpretó Como vivo sin ti, de Jorge Rojas, regalando no solo su voz sino también su sensibilidad y cariño, logrando que la historia fuera rápidamente reconocida y celebrada por la audiencia. La repercusión fue inmediata y el gesto del joven fue premiado con más de siete millones de pesos, en un acto que puso en primer plano la solidaridad, el afecto familiar y la emotividad de la música como puente entre generaciones.