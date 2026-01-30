Un récord que hizo historia: Shakira lidera la gira más exitosa de la música latina

Uno de los puntos más destacados del tour fue su histórica residencia en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde ofreció 12 conciertos consecutivos, una cifra inédita para ese escenario. Cada noche reunió a unas 65.000 personas, alcanzando un total de 780.000 entradas vendidas. La demanda fue tan alta que se confirmó una función número 13, programada para el 27 de febrero, que marcará el cierre definitivo de esa etapa.

Además del impacto comercial, la gira fue reconocida por la industria: Pollstar la nominó en la categoría Latin Tour of the Year, reafirmando su relevancia artística y económica. En paralelo, continúa ampliando su presencia global con nuevos proyectos musicales, como la canción “Zoo”, tema principal de la película “Zootopia 2”, que ya supera los 500 millones de reproducciones.

Con récords, estadios llenos y una conexión intacta con su público, la artista colombiana volvió a escribir una página dorada en la historia de la música latina.