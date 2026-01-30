Un récord que hizo historia: Shakira lidera la gira más exitosa de la música latina
La cantante colombiana alcanzó una marca inédita con su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que superó todos los registros de recaudación y asistencia.
Shakira volvió a demostrar que su vigencia atraviesa generaciones y fronteras. Con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la artista colombiana se convirtió en la figura latina que más dinero generó con una serie de conciertos a nivel mundial, alcanzando un récord Guinness que la ubica en la cima de la industria musical. Las cifras son contundentes: más de 421,6 millones de dólares recaudados, 82 estadios colmados y una asistencia que superó los 3,3 millones de personas.
El tour no solo rompió marcas propias, sino que también dejó atrás el récord anterior establecido por Luis Miguel durante su gira 2023-2024, que había alcanzado los 409,5 millones de dólares. El impacto del fenómeno Shakira fue tal que logró eclipsar esa cifra y consolidarse como la artista latina más convocante de todos los tiempos.
Al referirse al logro, la cantante reflexionó sobre la evolución de la industria musical y el significado personal de este hito. “La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España", expresó.
Con más de tres décadas de trayectoria, Shakira también destacó el recorrido emocional que la llevó hasta este presente. “Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”.
Uno de los puntos más destacados del tour fue su histórica residencia en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde ofreció 12 conciertos consecutivos, una cifra inédita para ese escenario. Cada noche reunió a unas 65.000 personas, alcanzando un total de 780.000 entradas vendidas. La demanda fue tan alta que se confirmó una función número 13, programada para el 27 de febrero, que marcará el cierre definitivo de esa etapa.
Además del impacto comercial, la gira fue reconocida por la industria: Pollstar la nominó en la categoría Latin Tour of the Year, reafirmando su relevancia artística y económica. En paralelo, continúa ampliando su presencia global con nuevos proyectos musicales, como la canción “Zoo”, tema principal de la película “Zootopia 2”, que ya supera los 500 millones de reproducciones.
Con récords, estadios llenos y una conexión intacta con su público, la artista colombiana volvió a escribir una página dorada en la historia de la música latina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario