Una medida judicial le prohíbe a Ángela Leiva cantar sus éxitos

A la par de este frente judicial, la referente de la cumbia volvió a denunciar públicamente a su expareja y antiguo productor, Mariano Zelaya —reconocido por su trabajo con agrupaciones como La T y la M, Traiko, Eze Aramayo y Tincho Romero—, quien optó por privatizar su cuenta de Instagram ante la repercusión del caso. Mediante un comunicado difundido en sus plataformas digitales, la cantante expuso los padecimientos que atraviesa desde hace más de siete años: “Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mí violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas por mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales”.

Acompañando su descargo con imágenes que evidencian la baja de sus materiales en diversas plataformas digitales por parte de su expareja, la artista cuestionó las motivaciones del productor expresando: “Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. ¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento?”.

Finalmente, la vocalista cerró su comunicado reafirmando que acudirá nuevamente a la Justicia para resguardar su carrera profesional: “¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no #MiVozParaMundo. Gracias por el apoyo”.