Una medida judicial le prohíbe a Ángela Leiva cantar sus éxitos
La cantante no puede interpretar tres de sus canciones más exitosas por un reclamo de la viuda del autor original. Conocé qué sucedió.
Durante la emisión de este lunes 7 de septiembre en "LAM", se reveló un complejo escenario legal que salpica a Ángela Leiva. La exparticipante de "Bake Off Famosos" se encuentra imposibilitada de interpretar algunos de sus mayores éxitos musicales, entre ellos "Amiga Traidora", a raíz de una demanda por derechos de autor iniciada por Silvia, la viuda del compositor Héctor “Chiqui” Percovich, quien acusó a la vocalista de ejecutar dichas composiciones sin la correspondiente autorización.
Al detallar los alcances del conflicto en la pantalla de América TV, la panelista Carolina Molinari explicó los motivos de la presentación judicial sosteniendo que "ella está reclamando porque nunca recibieron regalías por las canciones", al tiempo que confirmó que el fallo de la Justicia prohíbe a la artista tanto cantar como citar dichos temas en sus presentaciones.
Ante los datos expuestos en el programa conducido por Ángel de Brito, el mánager de la intérprete, Alejandro Romero, se puso en contacto con la producción para fijar la postura de su representada. "No fuimos notificados de este fallo. Se está reclamando el cobro de las reproducciones digitales", aseveró el representante sobre el estado del trámite.
Por su parte, la propia Silvia dialogó en vivo para el ciclo y argumentó las irregularidades que detectó en la liquidación de las obras. La viuda de Percovich denunció: “Cada artista presenta un repertorio fijo de canciones que siempre se hacen los shows. Los temas de mi marido tendrían que estar, pero ella durante años no los planilló y ponía otros temas que no cantaba”.
Asimismo, la demandante concluyó su intervención en el aire dejando en claro la promesa personal que la impulsa a llevar el caso hasta las últimas consecuencias: “Después de que murió, le juré a él que esto no iba a quedar así”.
A la par de este frente judicial, la referente de la cumbia volvió a denunciar públicamente a su expareja y antiguo productor, Mariano Zelaya —reconocido por su trabajo con agrupaciones como La T y la M, Traiko, Eze Aramayo y Tincho Romero—, quien optó por privatizar su cuenta de Instagram ante la repercusión del caso. Mediante un comunicado difundido en sus plataformas digitales, la cantante expuso los padecimientos que atraviesa desde hace más de siete años: “Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mí violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas por mí y mis abogados en reiteradas ocasiones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales”.
Acompañando su descargo con imágenes que evidencian la baja de sus materiales en diversas plataformas digitales por parte de su expareja, la artista cuestionó las motivaciones del productor expresando: “Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. ¿Le molesta mi progreso? ¿Le molesta mi trabajo? ¿Le molesta que pude mucho más sin él? ¿O simplemente es un violento?”.
Finalmente, la vocalista cerró su comunicado reafirmando que acudirá nuevamente a la Justicia para resguardar su carrera profesional: “¿Quién me protege? ¿Quién me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no #MiVozParaMundo. Gracias por el apoyo”.
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