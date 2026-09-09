Luisana Lopilato contó cómo vive la maternidad a los 39 años con 4 hijos

Hacia el tramo final de sus declaraciones, la intérprete profundizó en las razones por las que prefiere separar el ejercicio de su actividad profesional del entorno de los chicos, garantizando así un enfoque absoluto durante sus jornadas de filmación y promoción. Al argumentar los motivos de esta decisión operativa, la artista concluyó: “Si me hablan y me preguntan cosas también tengo que estar alerta y no termino de trabajar y de hacer lo que tengo que hacer. Y yo soy muy expeditiva, a mí me gusta ir, trabajar, hacer lo que tengo que hacer, se terminó, me pongo el pijama y me voy a mi casa”.