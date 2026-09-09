Luisana Lopilato contó cómo vive la maternidad a los 39 años con 4 hijos
La actriz tiene un hijo adolescente y tres menores que la acompañan en su día a día. Conocé cómo ella vive la maternidad según lo que reveló en una entrevista.
A los 39 años, Luisana Lopilato regresó al país por compromisos laborales vinculados al estreno de su más reciente largometraje, "Pepita La Pistolera", cuyo lanzamiento en las salas cinematográficas tuvo lugar el pasado jueves 3 de septiembre. Durante su estadía en suelo argentino, la artista concedió diversas notas periodísticas a variados medios de comunicación, donde abordó aspectos íntimos de su vida privada y detalló la dinámica cotidiana junto a la numerosa familia que conformó en Canadá junto al cantante Michael Bublé, integrada por sus hijos Noah, de 13 años, Elías, de 9, Vida, de 7, y Cielo, de 4.
Al tratarse de un grupo familiar de varios integrantes, las salidas y los desplazamientos exigen un riguroso esquema organizativo por parte del matrimonio. Sin embargo, al momento de evaluar los paseos compartidos, la protagonista reconoció las complicaciones que surgen en la supervisión constante de los menores. Sobre esta responsabilidad, Lopilato afirmó: “Son cuatro de edades muy diferentes y a veces es difícil, necesito ayuda porque la más chiquita tiene tres y son traviesas, son chicos”.
En el marco de una entrevista concedida al diario La Nación, la actriz hizo hincapié en la demandante tarea de vigilar el comportamiento de sus hijos cuando se encuentran fuera del hogar. Al describir la permanente atención que requiere la crianza en espacios públicos, la artista detalló: “No sé, se van, se vienen, se trepan, se agarran, se tocan, como que tenés que estar como medio a cuatro ojos cuando estoy en la calle o afuera o trabajando”
Hacia el tramo final de sus declaraciones, la intérprete profundizó en las razones por las que prefiere separar el ejercicio de su actividad profesional del entorno de los chicos, garantizando así un enfoque absoluto durante sus jornadas de filmación y promoción. Al argumentar los motivos de esta decisión operativa, la artista concluyó: “Si me hablan y me preguntan cosas también tengo que estar alerta y no termino de trabajar y de hacer lo que tengo que hacer. Y yo soy muy expeditiva, a mí me gusta ir, trabajar, hacer lo que tengo que hacer, se terminó, me pongo el pijama y me voy a mi casa”.
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