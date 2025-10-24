"Una noche para sentir la argentinidad": Ladaga y Gentili con un espectáculo que une fútbol, radio y emociones
Una propuesta que promete mucho más que un simple evento llega a la histórica calle Balcarce: para no perdérsela este viernes 31 de octubre.
Una velada distinta, cargada de pasión, recuerdos y música, se vivirá el jueves 31 de octubre en el Club Casa Blanca (Balcarce 668, San Telmo). Bajo el lema “Una noche en la que vamos a viajar juntos para compartir sentimientos que nos unen”, los reconocidos relatores Pablo Ladaga y Leonardo Gentili invitan al público a un encuentro en el que el fútbol, la radio, los ídolos populares y el teatro se mezclan para celebrar la argentinidad.
El evento promete ser una fiesta de sentidos, donde las emociones se sentirán “a flor de piel”, con momentos de humor, historias de cancha y una profunda conexión con la identidad nacional. La propuesta busca rescatar esas pasiones que atraviesan generaciones y que siguen marcando la vida cotidiana de millones de argentinos.
Un encuentro imperdible para quienes aman el fútbol, la radio y esa magia colectiva que solo se entiende en Argentina.
Entradas: No te quedes afuera
Los tickets para esta "noche de emociones" ya están a la venta y se pueden conseguir de dos formas:
- A través de la plataforma Passline.
- Vía WhatsApp al número: 11 3388 3402.
Ladaga y Gentili, dos voces icónicas, garantizan una noche cargada de esa mística que solo la pasión argentina puede generar. ¡No te lo pierdas!
