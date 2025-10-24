"Una noche para sentir la argentinidad": Ladaga y Gentili con un espectáculo que une fútbol, radio y emociones

Una velada distinta, cargada de pasión, recuerdos y música, se vivirá el jueves 31 de octubre en el Club Casa Blanca (Balcarce 668, San Telmo). Bajo el lema “Una noche en la que vamos a viajar juntos para compartir sentimientos que nos unen”, los reconocidos relatores Pablo Ladaga y Leonardo Gentili invitan al público a un encuentro en el que el fútbol, la radio, los ídolos populares y el teatro se mezclan para celebrar la argentinidad.