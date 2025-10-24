Leandro García Gómez se negó a declarar tras secuestrar a Lourdes Fernández de Bandana
El empresario de 47 años quedó detenido el jueves de esta semana después de que la Policía encontrara a la cantante en estado "vulnerable" en su departamento.
Leandro García Gómez, el novio de la exintegrante de Bandana Lourdes Fernández, se negó a contestar preguntas este viernes en la fiscalía donde se lo investiga por la presunta privación ilegítima de la libertad de la cantante.
García Gómez, de 47 años, quedó detenido a última hora del jueves después de que efectivos de la Policía de la Ciudad allanaran su departamento en Palermo y encontraran a la exBandana en estado "vulnerable".
A lo largo del jueves el empresario negó en varias oportunidades la presencia de Fernández en su departamento y no fue sino hasta que un juez firmó una orden de allanamiento que el hombre dejó pasar a la Policía hacia el interior de su casa.
Fuentes cercanas a la investigación determinaron que mientras los efectivos auxiliaban a la cantante el empresario intentó escapar por una ventana hacia el pulmón de manzana del edificio.
Leandro Esteban García Gómez fue imputado por Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que fue indagado este viernes, aunque se negó a contestar preguntas.
El caso salió a la luz esta semana por la denuncia radicada por Mabel López, la madre de Lourdes Fernández, que aseguró que no conocía el paradero de su hija desde el 4 de octubre.
Tras ser ubicada en el departamento de su pareja en Palermo Lourdes Fernández, que adoptó el nombre artístico de Lowrdez tras salir de Bandana, aseguró que no había podido retirarse del domicilio de García Gómez porque se encontraba en una situación de sometimiento y amenaza.
"Si lo pierdo todo, te mato", le dijo el hombre, según trascendió durante el viernes.
Tras ser rescatada Lowrdez fue trasladada al Hospital Fernández de Palermo donde los médicos encontraron en su cuerpo los indicios de consumo de drogas y registros de posibles lesiones por golpes.
La cantante firmó el consentimiento para retirarse del hospital y trasladarse a la casa de una amiga en vez de volver a lo de su madre porque, según las fuentes, está enojada con la mujer por denunciar su desaparición.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario