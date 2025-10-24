Leandro García Gómez se negó a declarar tras secuestrar a Lourdes Fernández de Bandana

El caso salió a la luz esta semana por la denuncia radicada por Mabel López, la madre de Lourdes Fernández, que aseguró que no conocía el paradero de su hija desde el 4 de octubre.

Tras ser ubicada en el departamento de su pareja en Palermo Lourdes Fernández, que adoptó el nombre artístico de Lowrdez tras salir de Bandana, aseguró que no había podido retirarse del domicilio de García Gómez porque se encontraba en una situación de sometimiento y amenaza.

"Si lo pierdo todo, te mato", le dijo el hombre, según trascendió durante el viernes.

lourdes fernandez

Tras ser rescatada Lowrdez fue trasladada al Hospital Fernández de Palermo donde los médicos encontraron en su cuerpo los indicios de consumo de drogas y registros de posibles lesiones por golpes.

La cantante firmó el consentimiento para retirarse del hospital y trasladarse a la casa de una amiga en vez de volver a lo de su madre porque, según las fuentes, está enojada con la mujer por denunciar su desaparición.