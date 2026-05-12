Momo Benavides se sumó al reclamo universitario y apuntó contra Javier Milei
El streamer se movilizó a Plaza de Mayo en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria y apuntó contra el endeudamiento, la falta de oportunidades para profesionales y el rumbo productivo del país.
En el marco de la Marcha Federal Universitaria, distintas voces del ámbito cultural digital también se hicieron eco del reclamo por el financiamiento educativo. Entre ellas, el streamer Gerónimo "Momo" Benavides que dijo presente y apuntó contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei.
"La función es clara: primero que nada, lograr que una gran porción de la sociedad pueda acceder a un trabajo de calidad y que seamos un país productivo. Nosotros no somos un país que se va a poner a fabricar ahora un televisor, eso está más que claro. Ahora, ¿cuál es el reconocimiento que tienen nuestros profesionales afuera?", planteó, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.
En ese sentido, el streamer ejemplificó: "Tengo un amigo recibido en la Escuela Albert Thomas, técnico en electrónica. Hoy es ingeniero nuclear en Alemania. ¿Por qué no puede ser ingeniero nuclear acá? ¿Sabés por qué? Porque acá están destruyendo Atucha. Porque el sistema es este: es volverte una repúbliqueta bananera, vivir de los intereses, y el resto vive de nuestros intereses".
Además, criticó el proyecto político y económico de la administración libertaria: "La deuda externa es lo que antes fue la dictadura militar. Ahora no te pueden poner una dictadura. ¿Entonces qué hacen? Te dicen: 'sacá un préstamo'; te ponen un gobierno de ocupación, ponen a tres perejiles y sacan préstamos", sostuvo.
"¿Cuántos saben que este es el ministro que tomó más deuda en la historia de la humanidad? Pocos. ¿Por qué? Porque no se estudia, porque no se informa. Hoy tenemos a un tipo que es récord Guinness en deuda", concluyó.
Joaquín Furriel en Plaza de Mayo: "La idea de 'el enemigo' me agota"
En el marco de la Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo, el actor Joaquín Furriel destacó el protagonismo de las y los estudiantes y remarcó la importancia de defender la educación pública.
"Lo que siento es que esto me confirma que las y los estudiantes son quienes tienen el futuro en sus manos. Nosotros lo que podemos hacer es tratar de hacer las cosas bien para que ellos puedan lograr una sociedad mejor para vivir, y la educación es clave para eso, es vital y esencial", expresó.
El actor también valoró el clima de la movilización y la participación de los jóvenes en la jornada: "Están llenos de energía, convicción y ganas. Es ver que todos tenemos el mismo sentir por nuestra patria, ¿no?", señaló.
Además, planteó críticas hacia la falta de diálogo por parte del gobierno nacional y pidió abrir instancias de negociación con distintos sectores sociales: "Hace mucho tiempo, desde que ganó las elecciones, deseo que inviten a los diferentes actores para poder negociar y dialogar. Me parece que es muy rápida la manera de terminar con lo que se decía que estaba mal, pero no encuentro una solución para que las cosas estén mejor", sostuvo.
"El INCAA, por ejemplo, muchos no estábamos orgullosos de su funcionamiento, pero eso no significa que tenga que dejar de existir o dejar de potenciar la cultura y la identidad de un país como el nuestro. Lo mismo ocurre con la educación. Faltan debates y, a esta altura, ver que no hay espacio para que se generen también es parte de una decisión política. La idea de ‘el enemigo’ me agota”, concluyó.
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