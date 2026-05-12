Momo Benavides se sumó al reclamo universitario y apuntó contra Javier Milei

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Joaquín Furriel en Plaza de Mayo: "La idea de 'el enemigo' me agota"

En el marco de la Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo, el actor Joaquín Furriel destacó el protagonismo de las y los estudiantes y remarcó la importancia de defender la educación pública.

"Lo que siento es que esto me confirma que las y los estudiantes son quienes tienen el futuro en sus manos. Nosotros lo que podemos hacer es tratar de hacer las cosas bien para que ellos puedan lograr una sociedad mejor para vivir, y la educación es clave para eso, es vital y esencial", expresó.

El actor también valoró el clima de la movilización y la participación de los jóvenes en la jornada: "Están llenos de energía, convicción y ganas. Es ver que todos tenemos el mismo sentir por nuestra patria, ¿no?", señaló.

Además, planteó críticas hacia la falta de diálogo por parte del gobierno nacional y pidió abrir instancias de negociación con distintos sectores sociales: "Hace mucho tiempo, desde que ganó las elecciones, deseo que inviten a los diferentes actores para poder negociar y dialogar. Me parece que es muy rápida la manera de terminar con lo que se decía que estaba mal, pero no encuentro una solución para que las cosas estén mejor", sostuvo.

"El INCAA, por ejemplo, muchos no estábamos orgullosos de su funcionamiento, pero eso no significa que tenga que dejar de existir o dejar de potenciar la cultura y la identidad de un país como el nuestro. Lo mismo ocurre con la educación. Faltan debates y, a esta altura, ver que no hay espacio para que se generen también es parte de una decisión política. La idea de ‘el enemigo’ me agota”, concluyó.