Axel Kicillof en la Marcha Universitaria Federal: "El Gobierno está empecinado en destruir el futuro del país"
El gobernador bonaerense estuvo presente en la masiva movilización y se despachó con duras críticas a la gestión de Javier Milei por el ajuste en educación.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó activamente de la Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo, donde lanzó duras críticas hacia la gestión nacional por el desfinanciamiento educativo y la caída del poder adquisitivo en el sector científico y académico.
Acompañado por integrantes de su gabinete, jefes comunales, legisladores y referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el mandatario bonaerense se sumó a la multitudinaria movilización que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante la jornada, Kicillof envió un mensaje directo al Poder Ejecutivo y afirmó que el presidente Javier Milei debe comprender que proteger la universidad pública es una causa que pertenece a todo el pueblo argentino y no solo a la comunidad educativa.
El gobernador, ademá, denunció que la fuerte baja salarial ha obligado a numerosos docentes e investigadores a abandonar sus cargos. Sostuvo que el Gobierno nacional tiene la intención deliberada de desmantelar el porvenir del país al desatender la educación.
La universidad como motor de igualdad: el mensaje de Axel Kicillof
Al mismo tiempo, el gobernador destacó la importancia estratégica de las casas de altos estudios en la estructura social de Argentina. "El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa", lamentó.
"La universidad pública argentina no es un privilegio, es una conquista de nuestro pueblo y una herramienta de igualdad que nos hace un país más justo", escribió Kicillof más tarde en sus redes sociales, y expresó: "Mientras Milei profundiza el ajuste recortando el presupuesto, asfixia a los docentes destruyendo sus salarios y desfinancia la investigación y las becas; miles de argentinos nos convocamos en una nueva Marcha Federal Universitaria".
Finalmente, el mandatario provincial subrayó que su presencia en la marcha busca respaldar a los jóvenes que aspiran a una formación de calidad. Según indicó, defender el derecho a estudiar es defender la posibilidad de soñar con un futuro mejor para todos los ciudadanos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario