Axel Kicillof en la Marcha Universitaria Federal: "El Gobierno está empecinado en destruir el futuro del país"

La universidad como motor de igualdad: el mensaje de Axel Kicillof

Al mismo tiempo, el gobernador destacó la importancia estratégica de las casas de altos estudios en la estructura social de Argentina. "El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa", lamentó.

"La universidad pública argentina no es un privilegio, es una conquista de nuestro pueblo y una herramienta de igualdad que nos hace un país más justo", escribió Kicillof más tarde en sus redes sociales, y expresó: "Mientras Milei profundiza el ajuste recortando el presupuesto, asfixia a los docentes destruyendo sus salarios y desfinancia la investigación y las becas; miles de argentinos nos convocamos en una nueva Marcha Federal Universitaria".

image El mensaje de Axel Kicillof tras participar en la Marcha Federal Universitaria.

Finalmente, el mandatario provincial subrayó que su presencia en la marcha busca respaldar a los jóvenes que aspiran a una formación de calidad. Según indicó, defender el derecho a estudiar es defender la posibilidad de soñar con un futuro mejor para todos los ciudadanos.