Valentín Yankelevich recordó su niñez con una foto que emocionó a todos
El nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich reapareció en redes sociales tras la denuncia contra su padre e hizo una publicación emocionante.
Las plataformas digitales se convirtieron en el escenario de una entrañable revelación personal. El joven piloto de carreras Valentín Yankelevich sorprendió a su comunidad virtual al publicar una conmovedora fotografía de sus primeros años de vida. La imagen nostálgica desencadenó de inmediato una ola de afecto, recuerdos y mensajes de aliento por parte de sus fanáticos, quienes celebraron el recorrido del heredero de la querida e inolvidable actriz Romina Yan.
El retrato de su niñez formó parte de un carrusel de publicaciones en el que el deportista intercaló postales de su cotidianeidad actual, entre las cuales se destacaron románticas fotografías junto a su pareja, Alfonsina Servent. Esta contraposición entre su pasado infantil y su próspero presente afectivo captó la atención del público y colocó nuevamente al joven en el centro de la escena mediática.
Las imágenes junto a Servent, licenciada en Psicología graduada de la Universidad Austral, reflejan una faceta más relajada del deportista, alejada de las pistas y de la exigencia profesional. El vínculo sentimental había cobrado notoriedad pública el pasado mes de septiembre, a raíz de un video donde se los veía compartiendo un momento en la cocina. En aquella ocasión, su abuela, la célebre productora Cris Morena, reaccionó con un tierno comentario preguntando por la compañía de su nieto, lo que significó la bendición familiar a la relación.
A sus 23 años, Valentín ha sabido construir un camino propio al margen del universo artístico que inmortalizó a sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, como así también a su madre. Decidido a seguir su verdadera vocación, optó por interrumpir sus estudios universitarios en Economía para volcarse de lleno al automovilismo profesional.
Actualmente se desempeña como piloto del equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina dentro de la categoría TC2000. Durante la temporada 2026, el joven alcanzó un hito relevante al conquistar el podio en el circuito callejero del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, donde finalizó en la tercera colocación durante su carrera debut del año. Dicha faceta deportiva cuenta con el constante acompañamiento de su abuelo Gustavo, quien en septiembre pasado estuvo a su lado para festejar un destacado segundo puesto.
Esta demostración de afecto en las redes sociales cobra un significado especial tras el impacto mediático que generaron las recientes declaraciones del automovilista. Tiempo atrás, el joven rompió el silencio en una entrevista concedida al portal Infobae, donde relató episodios de violencia física y psicológica padecidos durante su niñez a manos de su padre, Darío Giordano. Su testimonio provocó una inmediata red de contención con manifestaciones de solidaridad de colegas, figuras del espectáculo y usuarios.
Posteriormente a la repercusión de sus dichos, el deportista reconfirmó la solidez de sus lazos afectivos al postear una foto junto a su hermano Franco y su abuelo en el Teatro Colón, acompañada por una significativa frase: “Siempre juntos”. En este marco, la difusión de su foto de la infancia y las estampas junto a su novia representan una muestra más del sólido apoyo que recibe diariamente por parte de sus seres queridos y su comunidad.
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