Valentín Yankelevich recordó su niñez con una foto que emocionó a todos

Esta demostración de afecto en las redes sociales cobra un significado especial tras el impacto mediático que generaron las recientes declaraciones del automovilista. Tiempo atrás, el joven rompió el silencio en una entrevista concedida al portal Infobae, donde relató episodios de violencia física y psicológica padecidos durante su niñez a manos de su padre, Darío Giordano. Su testimonio provocó una inmediata red de contención con manifestaciones de solidaridad de colegas, figuras del espectáculo y usuarios.

Posteriormente a la repercusión de sus dichos, el deportista reconfirmó la solidez de sus lazos afectivos al postear una foto junto a su hermano Franco y su abuelo en el Teatro Colón, acompañada por una significativa frase: “Siempre juntos”. En este marco, la difusión de su foto de la infancia y las estampas junto a su novia representan una muestra más del sólido apoyo que recibe diariamente por parte de sus seres queridos y su comunidad.