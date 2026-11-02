El mensaje de Cris Morena a Valentín Yankelevich tras su primera victoria en el TC 2000

El mensaje cosechó rápidamente una impactante repercusión digital, superando la barrera de los 22.000 "me gusta" y acumulando cientos de interacciones de los usuarios, quienes destacaron el valioso lazo entre la abuela y su nieto.

Entre los múltiples comentarios volcados por el público en el posteo de la productora se destacaron frases de apoyo y contención como: “Felicidades Valen. Vos y tu familia se merecen toda la felicidad”; “Lo vi y me emocioné”; “Felicitaciones. Ro siempre está cerquita de él”; “Más que merecido después de un pasado tan doloroso”; y “El hijo y nieto de todo un país, ¡felicidades!”, demostrando la fuerte empatía popular construida alrededor de la historia familiar a lo largo del tiempo.

Por su parte, el propio piloto también compartió sus emociones en su cuenta personal de Instagram, @valenyan_, donde dedicó palabras de profundo reconocimiento para la escudería Toyota Gazoo Racing “por el gran auto de hoy, pero sobre todo por levantarme cada vez que caímos este año”, extendiendo el agradecimiento a sus amigos, a su novia y a su círculo íntimo.

De forma muy especial, Valentín también le rindió tributo a su madre, asegurando: “Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”. Tras la carrera, el deportista relató además la íntima conversación previa que mantuvo con la actriz: “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, revelando que en el tramo final del trayecto volvió a acudir a ella al exclamar: “Por favor, no me abandones, vamos que llegamos”.

La inolvidable conquista en el autódromo rionegrino representó para el joven una grata revancha tras una temporada compleja donde reconoció que “se empezó a pegar en el palo este año en algunas carreras. Pensé que no llegaba más”.

Más allá del trofeo, la jornada significó un hito de validación personal y autonomía profesional frente al peso del apellido de sus abuelos Cris y Gustavo Yankelevich, admitiendo al concluir la jornada que “era importante para mí demostrarme a mí mismo que me merezco estar donde estoy, que me merezco el lugar, que no tengo solo un apellido”, consolidando la vocación que su abuelo le ayudó a descubrir cuando buscaba su verdadero destino en la vida.