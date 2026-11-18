Valentina Cervantes sorprendió en el show de María Becerra: desfiló en el escenario
La pareja de Enzo Fernández fue una de las invitadas especiales del cuarto recital de la cantante en Buenos Aires.
Valentina Cervantes se sumó a la lista de figuras que participaron del Quimera Tour de María Becerra. La modelo y pareja de Enzo Fernández fue una de las invitadas del cuarto show de la artista en el Arena de Buenos Aires y sorprendió al público con su aparición sobre el escenario.
La influencer formó parte del desfile que acompaña la canción "Sexo es la moda", durante el segmento en el que María Becerra se presenta bajo la identidad de JOJO. Para la ocasión, lució un conjunto negro diseñado por Verónica de la Canal, compuesto por un corsé, una minifalda texturada y guantes a tono.
Al llegar al extremo de la pasarela, Cervantes saludó a los miles de espectadores que asistieron al recital y recibió una ovación. También participaron de ese momento las actrices Mora Bianchi y Lola Abraldes, conocidas por sus trabajos en la ficción Margarita. Después de la presentación, Valentina compartió imágenes de la experiencia en sus redes sociales y expresó su entusiasmo por haber sido parte del espectáculo. "Noche increíble", escribió junto a las postales de una velada que también tuvo otro momento especial.
Es que la modelo visitó a María Becerra en camarines y estuvo acompañada por sus hijos, Olivia y Benjamín. Allí le entregó a la cantante una camiseta del Manchester City, el equipo en el que juega Enzo Fernández, que había sido enviada por el futbolista.
La reacción de María Becerra al recibir el regalo quedó registrada en imágenes que luego circularon en las redes sociales. Ambas se mostraron sonrientes y compartieron un abrazo, en un encuentro que completó la participación de Cervantes en una de las noches del Quimera Tour.
La presencia de la modelo se suma a la de otras personalidades que ya pasaron por la pasarela de la cantante, como Marta Fort, Martín Cirio, Eva de Dominici y Ángela Torres. De esta manera, el desfile de invitados se convirtió en uno de los momentos destacados de los recitales de María Becerra en Buenos Aires.
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