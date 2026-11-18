Al llegar al extremo de la pasarela, Cervantes saludó a los miles de espectadores que asistieron al recital y recibió una ovación. También participaron de ese momento las actrices Mora Bianchi y Lola Abraldes, conocidas por sus trabajos en la ficción Margarita. Después de la presentación, Valentina compartió imágenes de la experiencia en sus redes sociales y expresó su entusiasmo por haber sido parte del espectáculo. "Noche increíble", escribió junto a las postales de una velada que también tuvo otro momento especial.