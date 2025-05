Verónica Ojeda reveló que Dieguito Maradona quiere conocer a Javier Milei: "Fanático de la motosierra"

Más aún, Ojeda reveló que su hijo Diego Fernando es “fanático de Milei” y que incluso ha manifestado su deseo de conocerlo. “Aunque no lo creas, hay un Maradona que es fanático de la motosierra”, ironizó, haciendo referencia al característico símbolo del presidente, que suele utilizar como metáfora de su plan de ajuste económico.

dieguito fernando fan de milei.mp4

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron revuelo en redes sociales, especialmente entre seguidores y simpatizantes de Milei, que celebraron el guiño inesperado.

Ojeda, sin embargo, no se mostró completamente convencida de cómo hubiera reaccionado Diego ante el libertario. “No sé si a Diego le hubiese gustado o no Milei, tengo dudas porque era guerrillero, le gustaba confrontar”, reflexionó, recordando el espíritu combativo y rebelde que siempre caracterizó al exjugador, famoso tanto por sus gestas deportivas como por sus posicionamientos políticos.

Cabe recordar que Maradona, a lo largo de su vida, tuvo vínculos con múltiples figuras políticas, abarcando desde Carlos Menem hasta Cristina Fernández de Kirchner, pasando por Mauricio Macri y Alberto Fernández, con quien incluso compartió momentos públicos como una salida al balcón de la Casa Rosada.

“No sé, eh… tengo dudas”, insistió Ojeda, consciente de que sus palabras podían desatar polémica. Sin embargo, aseguró que no piensa retractarse: “Sé que por esto me van a decir de todo, pero lo mantengo”.