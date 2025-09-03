Qué le pasó a Javier Milei en medio de su entrevista a la prensa extranjera: su inesperada reacción

La situación fue comentada también por referentes del ámbito comunicacional. El periodista y conductor Tomás Rebord expresó: "Estoy tentado por esta estupidez no entiendo que hace ese micro-segundo", sintetizando el desconcierto generalizado frente a una reacción tan enigmática como aparentemente trivial.

El episodio se suma a otros momentos recientes en los que la exposición pública de Milei, tanto en entrevistas como en actos oficiales, ha estado marcada por gestos y conductas que llaman la atención de sus seguidores y detractores por igual. En este caso, lo que para algunos fue apenas un movimiento incómodo, para otros simboliza la dificultad del Presidente para sostener un discurso técnico sin distraerse o quedar atrapado en su propia gestualidad.