Qué le pasó a Javier Milei en medio de su entrevista a la prensa extranjera: su inesperada reacción
El mandatario protagonizó un gesto extraño mientras hablaba de teorías económicas, y el video se viralizó en X con memes, bromas y especulaciones sobre su estado.
Un fragmento de una entrevista del presidente Javier Milei con medios internacionales se convirtió en tema de conversación masiva en las redes sociales, luego de que el mandatario protagonizara un gesto que generó desconcierto y, al mismo tiempo, un aluvión de comentarios irónicos y especulaciones de todo tipo.
El material que se viralizó muestra al libertario mientras intenta desarrollar una explicación académica sobre teorías económicas complejas, mencionando en su exposición al modelo de Heckscher-Ohlin y al teorema de Stolper-Samuelson. En ese preciso instante, la cámara lo registra acomodándose bruscamente en la silla, con un movimiento inesperado que deja entrever sorpresa o incomodidad.
El gesto, fugaz pero notorio, fue suficiente para disparar interpretaciones de lo más variadas. Lo que podría haber pasado inadvertido en un contexto formal rápidamente se convirtió en tendencia en X.
El clip de apenas un microsegundo fue reproducido miles de veces y motivó todo tipo de lecturas: desde quienes arriesgaron diagnósticos sobre una posible dolencia física -como un ataque de pánico, un problema en el nervio ciático o hasta una hernia de disco- hasta los que optaron por el humor, alimentando una seguidilla de memes y burlas que circularon con velocidad.
La situación fue comentada también por referentes del ámbito comunicacional. El periodista y conductor Tomás Rebord expresó: "Estoy tentado por esta estupidez no entiendo que hace ese micro-segundo", sintetizando el desconcierto generalizado frente a una reacción tan enigmática como aparentemente trivial.
El episodio se suma a otros momentos recientes en los que la exposición pública de Milei, tanto en entrevistas como en actos oficiales, ha estado marcada por gestos y conductas que llaman la atención de sus seguidores y detractores por igual. En este caso, lo que para algunos fue apenas un movimiento incómodo, para otros simboliza la dificultad del Presidente para sostener un discurso técnico sin distraerse o quedar atrapado en su propia gestualidad.
